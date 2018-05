Hambourg interdit partiellement le diesel

Hambourg est devenue jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation de certains véhicules diesel polluants, une mesure symbolique mais redoutée par le gouvernement et les constructeurs.

Les plus vieux véhicules, ceux ne respectant pas la norme diesel dite «Euro 6», ne peuvent plus emprunter deux tronçons de rue de 1600 mètres et 580 mètres, avec des exceptions pour les résidents, voitures de livraison ou ambulances.

Les panneaux d'interdiction, déjà installés depuis des jours, ont été officiellement mis en service, a constaté un journaliste de l'AFP.

Cette première interdiction, suit une décision de la justice allemande autorisant la mise en place des interdictions de circulation afin d'assainir l'air, alors que l'Allemagne est sous pression de l'Union européenne sur le sujet pour agir.

Symbolique

L'interdiction partielle de Hambourg suscite toutefois le scepticisme dans le pays.

«C'est de la politique du symbole, les autorités ne bloquent que deux routes, donc 1787 résidents sur les 1,8 million d'habitants de Hambourg sont concernés par ces restrictions de circulation», écrit jeudi matin dans un éditorial l'édition en ligne de l'hebdomadaire Der Spiegel.

A ses yeux, Hambourg cherche ainsi avant tout à apaiser l'Union européenne et à éviter des amendes colossales pour son non respect des quotas d'émissions polluantes. (ats/nxp)