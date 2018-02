Hitler, cet obscur objet de désir touristique

Le personnage d’Adolf Hitler fascine encore et toujours. On ne compte plus à Berlin le nombre de touristes qui se rendent à son bunker, même s’il n’existe plus! Dynamité par les Soviétiques en 1947, il fut entièrement dégagé en 1988 pour la construction d’immeubles neufs.

L’intérêt croissant pour cet endroit mythique, où Hitler s’est donné la mort le 30 avril 1945, a obligé la capitale à installer un panneau d’informations afin que les touristes ne demandent plus aux habitants du quartier à longueur de journée: «Where is the bun­ker?» Les touristes, surtout étrangers, peuvent désormais s’informer sur les trois derniers mois de la vie du Führer sous terre à l’aide de graphiques et de textes explicatifs.

Parmi les refuges du démon, la «Tanière du Loup» fait aussi partie des endroits les plus visités. Le quartier général d’Hitler sur le front de l’Est est aujourd’hui un tas de ruines recouvertes de mousses mais ils attirent encore chaque année 200 000 touristes, dont beaucoup d’Allemands.

Un bunker de 2000 hommes

Dynamitée par les nazis eux-mêmes, avant l’arrivée des troupes soviétiques en 1945, cette tanière (Wolfsschanze) reste aujourd’hui une des grandes attractions au nord-est de la Pologne. Les Polonais, eux aussi, veulent conserver cet endroit comme témoignage historique. C’est notamment ici que Claus von Stauffenberg a manqué son attentat contre Hitler le 20 juillet 1944.

Symbole de la résistance contre Hitler en Allemagne, le «comte» fut exécuté le jour même avec trois autres conjurés. Hitler a passé là-bas près de la moitié de la guerre. Il vivait enfermé dans sa tanière au milieu d’une forêt de l’ancienne Prusse orientale, entourée de lacs et de marécages. Pendant presque trois ans, Hitler a commandé à Wolfsschanze les armées du IIIe Reich dans un bunker qui abritait 2000 hommes.

Un autre refuge connu est le chalet Kehlsteinhaus qui avait été offert au «Führer» par le parti nazi. Lové dans une montagne de Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, il est connu sous le nom de «Nid d’Aigle», selon l’expression du diplomate français André François-Poncet, qui avait rendu visite à Hitler dans les années 30. Symbole du pouvoir nazi, il n’a pourtant jamais servi à prendre des décisions politiques (Hitler s’y est rendu moins de 20 fois). Le «Nid d’Aigle» faisait partie de l’ancienne «zone interdite» au public où Hitler possédait le «Berghof», sa résidence privée, qui était considérée comme la «seconde chancellerie» du Reich.

Le complexe Berchtesgaden, presque entièrement détruit par les bombes, accueille aujourd’hui des touristes depuis 1952! On y trouve notamment un hôtel de luxe construit sur l’ancienne résidence de Göring mais aussi un centre de documentation sur le national-socialisme avec des visites organisées dans les bunkers inachevés.

Faire bombance chez Hitler? Possible!

Le «Nid d’Aigle», seul bâtiment nazi épargné par les bombes, est aujourd’hui un restaurant qui reçoit beaucoup de curieux, notamment des Américains. Il est placé à la 20e place des sites les plus visités d’Allemagne avec 300 000 visiteurs par an.

Les touristes s’intéressent également au système de terreur mis en place par Hitler et ses troupes dans toute l’Europe. L’ancien siège de la Gestapo («Topographie des Terrors»), à Berlin, est devenu une curiosité pour les touristes du monde entier. Un lieu historique sordide, oublié sous terre pendant quarante-deux ans, où les nazis ont interrogé et torturé plus de 15 000 personnes. Situé au cœur touristique de Berlin, entre le Musée juif et le monument à l’Holocauste, «l’antre des loups» est l’un des lieux les plus prisés de la capitale avec plus d’un million de visiteurs par an.

Pour l’historien Jochen Staadt, de l’université FU de Berlin, cet énorme intérêt pour le «Führer» n’a rien de malsain. «Les gens entendent et voient tellement de choses sur lui. Cela éveille nécessairement la curiosité. Par ailleurs, cette fascination pour Hitler reste toujours négative contrairement à des personnages comme Staline ou Mussolini qui retrouvent une certaine popularité dans leurs pays respectifs», insiste-t-il. «Le rejet du nazisme fait partie de l’identité allemande», ajoute l’historien français Étienne François, cofondateur du centre Marc Bloch. «Ce personnage est la personnalité la plus citée dans la littérature et dans les sondages d’opinion mais toujours avec une connotation négative», confirme-t-il.

Hitler est même devenu l’une des attractions touristiques les plus courues du musée de cire de Madame Tussauds! À quelques centaines de mètres du mémorial de l’Holocauste, à Berlin, le «Führer» pose seul dans son bunker parmi 70 autres personnages historiques. Assis à son bureau avec une main posée sur quelques livres sans titre, il a le regard dans le vide, quelques jours avant son suicide… (24 heures)