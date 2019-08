Hommage à un glacier victime du réchauffement

Comme un symbole pour attirer l'attention, l'Islande va dévoiler dimanche une plaque à la mémoire de l'Okjökull, premier glacier de l'île à avoir perdu son statut, englouti par le réchauffement, l'occasion pour les scientifiques d'alerter sur les conséquences du dérèglement climatique. La plaque commémorative doit être inaugurée vers 13h00 (heure suisse), sur le site de l'ancien Okjökull (littéralement «glacier Ok» en islandais), dans l'ouest de l'île.

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB #NASA #Landsat pic.twitter.com/pSFD08UohO