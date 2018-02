Hulot évoque des «exceptions» en France

Nicolas Hulot, qui s'est battu l'an dernier pour une sortie du glyphosate en trois ans, est prêt à envisager des «exceptions» en France. «Mais si on arrive à se passer du glyphosate à 95%, on aura réussi», a-t-il confié au Journal du Dimanche.

«On est en train de recenser les alternatives qui existent et de leur donner les moyens de faire leurs preuves. Mais je ne suis pas buté et personne ne doit être enfermé dans une impasse: si dans un secteur particulier ou une zone géographique, certains agriculteurs ne sont pas prêts en trois ans, on envisagera des exceptions», indique dans le JDD le ministre de la transition écologique.

Après la décision de l'UE en novembre de renouveler la licence de l'herbicide controversé pour cinq ans, le président Emmanuel Macron avait promis que la substance, principe actif du fameux Roundup de Monsanto, serait interdite en France «au plus tard dans trois ans».

Mais fin janvier, le ministre de l'agriculture Stéphane Travert avait nuancé en déclarant que la France allait «essayer de sortir» dans les trois ans. «Le président a rappelé que tant qu'il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de suppression», avait souligné M. Travert. Ce dernier doit présenter prochainement un «plan d'action» en la matière en collaboration avec d'autres ministres concernés. (ats/nxp)