Imperturbables, les Suédois gardent leur flegme face au coronavirus

Eva Kempe prend chaque jour le bac pour quitter son île de Hemsön et rejoindre ses amis sur la terre ferme. «Nous sommes 135 habitants et personne n’est malade», annonce fièrement au téléphone la septuagénaire alerte. Elle habite au nord d’un pays dix fois plus grand que la Suisse avec presque le même nombre d’habitants. Hemsön, c’est cette Suède loin de tout, celle des cartes postales avec des centaines d’îles paradisiaques disséminées dans les eaux turquoise et des petites maisons en bois peintes en rouge et blanc. La plus grande ville dans le coin, Härnösand, compte moins de 20'000 habitants.

Ici, on est confiné par nature, alors forcément, on a accueilli le coronavirus avec flegme. «À Härnösand, les restaurants et les bars sont restés ouverts, nous nous promenons comme d’habitude en respectant les distances.» Avec l’arrivée du printemps, les gens ont sorti les tables et les chaises dans les rues. «Nous vivons avec la mer et la forêt», sourit Eva.

Depuis des semaines, le monde qui s’enferme a les yeux braqués sur ce pays scandinave qui a décidé de ne pas faire comme les autres. Dont le maître mot est la responsabilité personnelle. Et dont le gourou se nomme Anders Tegnell. L’épidémiologiste en chef du gouvernement répète en boucle sur les chaînes de télévision que l’immunité naturelle de masse est la seule solution, avant le retour du virus en automne. Conséquences concrètes, les lycées et les universités sont fermés, mais pas les écoles. Le télétravail est recommandé. Les rassemblements viennent d’être limités à 50 personnes – contre cinq en Suisse. Et à partir d’aujourd’hui, les visites dans les EMS sont interdites. «Je n’ai pas peur, assure Eva. Je suis les recommandations de nos autorités. Tous les partis politiques font bloc derrière notre gouvernement. Mon fils est médecin, il pense pareil.» Le confinement? «Nous ne pouvons pas être enfermés, soupire la vieille dame. Après des semaines, nous deviendrions fous…»

«On nous regarde comme des extraterrestres, remarque Marcus Zacherisson. Mais notre culture est différente. En Suède, les personnes âgées vivent seules, contrairement aux pays du sud de l’Europe. Nous avons moins de problèmes de contagion dans les familles.» Le quadragénaire tient un restaurant à Stockholm, épicentre de la crise. Et il ouvre tous les soirs. «Nous avons réduit le nombre de tables. Les clients viennent moins, mais ils viennent, et tiennent les distances.» La vie nocturne de la capitale se poursuit, elle aussi. «La règle est de ne pas laisser des gens debout dans les bars ou restaurants, car cela favorise la proximité. Certains clubs sont fermés ou le nombre de visiteurs est réduit. Comme musicien, je joue avec mon groupe dans un lieu alternatif qui accueille d’habitude 250 personnes. Ce week-end, seulement 50 avaient le droit d’entrer, mais elles étaient là.»

«Non à un shutdown»

Car plus que le virus, les Suédois s’inquiètent d’un frein à l’économie nationale. «Nous continuons à fréquenter les restaurants pour les soutenir, explique Arnold Giessler. Personne ici ne veut un shutdown total.» Ce Suisse habite depuis plus de vingt ans en Suède. Son entreprise livre des repas dans les écoles. «Mon fils de 15 ans va en classe et poursuit ses entraînements de foot. Les championnats débutent ce week-end. Son frère aîné suit les cours à la maison. Je me rends encore sur mon lieu de travail, où je passe sous une caméra thermique avant de commencer ma journée.»

Dans son cercle d’amis, les avis sont certes partagés, mais la plupart soutiennent la politique actuelle. «Les restrictions ne sont pas ancrées dans des lois, note Sandra Studer, cela permet aussi à des nouvelles entreprises de ne pas faire faillite et de survivre à cette crise.» Cette Suissesse de Stockholm évite les lieux bondés, mais ne ressent pas de psychose. «On nous fait moins peur qu’ailleurs, qu’il s’agisse des médias ou de notre premier ministre, Kjell Stefan Löfven. Et les gens ici ont un très grand sens de la responsabilité individuelle, que je ne ressens pas en Suisse.»

Pari risqué

Depuis quelque temps, des voix dissonantes de scientifiques s’élèvent néanmoins contre la stratégie du pays. Dans le quotidien suédois «Dagens Nyheter», Stefan Hanson, spécialiste des maladies infectieuses, et Claudia Hanson, professeure d’épidémiologie au département de la santé mondiale de l’Institut Karolinska de Stockholm, ont appelé à un «renversement complet» du cap. Sur YouTube, le mathématicien de l’Université de Lund Marcus Carlsson ne mâche pas ses mots: «Pourquoi est-il nécessaire de mettre ma famille en danger pour mener une expérience insensée impliquant 10 millions de personnes?»

Pour l’heure, la majorité des Suédois ont signé pour cette expérience. Le pays comptait mardi plus de 4400 cas et 180 morts. «La vague va arriver, admet Marcus Zacherisson, le restaurateur. Mais nous sommes prêts, et je pense qu’en fin de compte, notre stratégie sera la bonne.»