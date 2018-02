Inculpé pour viols, Tariq Ramadan reste en prison

Le juge des libertés et de la détention a décidé, mardi soir, de placer Tariq Ramadan en détention préventive à Paris. Mis en examen vendredi pour «viol» et «viol sur personne vulnérable», l’islamologue genevois avait demandé sa mise en liberté. Elle lui a donc été refusée. Sans doute, ses deux passeports, suisse et égyptien, ont-ils pesé dans la balance, de même que la complexité de ce dossier qui est instruit par trois juges, ce qui n’est pas courant.

Outre cette décision, trois éléments de l’enquête ont été divulgués mardi par les médias français, notamment Le Parisien; deux d’entre eux ont servi aux avocats de Tariq Ramadan pour tenter une contre-attaque.

Billet d’avion

Tout d’abord, une note transmise au Parquet de Paris le 6 décembre 2017 n’a été communiquée aux enquêteurs que jeudi 1er février dernier, soit au deuxième jour de la garde à vue de l’islamologue genevois. Il s’agit de la réservation d’un billet d’avion Londres-Lyon indiquant que Tariq Ramadan est arrivé à l’aéroport lyonnais de Saint-Exupéry, le 9 octobre 2009 à 18h35 afin de participer à une conférence qui débutait à 20h30.

Or, c’est ce jour-là que l’une des deux plaignantes, surnommée «Christelle», accuse le théologien de l’avoir violée dans une chambre de l’Hôtel Hilton. Aux enquêteurs, elle aurait affirmé avoir été violée «dans l’après-midi». Pour les avocats de Ramadan, «cette note démontre qu’il est impossible que les faits dénoncés par la plaignante aient été commis, comme elle prétend, le 9 octobre 2009 dans l’après-midi».

Toutefois, relève Le Parisien, les éléments de cette note ont pu être évoqués lors de la confrontation entre Tariq Ramadan et son accusatrice. Que s’est-il dit lors de cette confrontation? Pour l’instant, on n’en sait rien. On peut simplement constater que l’existence de cette note n’a pas empêché les juges d’instruction de mettre en examen l’islamologue.

Mystérieux juge

Ensuite, un autre aspect du dossier a été soulevé par les défenseurs du Genevois. Selon eux, les enquêteurs n’ont pas cherché à identifier le juge qui, sollicité par la journaliste Caroline Fourest, aurait rencontré l’une des plaignantes dans le cadre d’un entretien privé. Ce magistrat est en poste à Paris, soulignent les avocats qui s’interrogent: travaille-t-il sur ce dossier? Est-il en contact avec ses collègues en charge de l’affaire? Pour ces deux éléments – la note tardivement transmise aux enquêteurs et la non-identification du juge – la défense a saisi la garde des Sceaux Nicole Belloubet afin qu’elle ordonne à l’Inspection générale de la Justice de mener l’enquête.

Textos

Le troisième objet évoqué par les médias, dont Le Parisien, concerne des captures d’écran que la plaignante surnommée «Christelle» a effectuées sur son téléphone et qu’elle a transmises aux enquêteurs. Il s’agit de textos envoyés par un interlocuteur enregistré sous le nom de «TAriq Ramadan» (sic!) dans la soirée du 10 octobre 2009, soit le lendemain des violences dénoncées par «Christelle». Le premier est ainsi libellé: «J’ai senti ta gêne… désolé pour ma «violence». J’ai aimé… Tu veux encore? Pas déçue?» D’autres suivent, évoquant notamment le silence de la jeune femme dont celui-ci: «Tu n’as pas aimé… Je suis désolé Christelle. Désolé.»

Que penser de ces révélations? Certaines vont dans le sens de la défense, d’autres dans celui de l’accusation. Ce genre de situations risque de se répéter. (24 heures)