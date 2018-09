«Je ne suis pas un voyou, ni une petite frappe»

L’audience était annoncée comme explosive et elle avait fait l’objet la semaine passée de menaces et même d’insultes. À l’annonce de sa convocation devant la commission d’enquête du Sénat, Alexandre Benalla avait assuré qu’il refusait de se présenter, puis il s’était ravisé, tout en insinuant que le Sénat se plaçait «au-dessus des lois». Il avait même traité le président de la commission de «petit marquis», dans des propos rapportés par France Inter.

Mercredi tôt le matin, l’ambiance était très différente. Sanglé dans un impeccable costume, cravate sobre, barbe soigneusement taillée, l’ancien chargé de mission de l’Élysée se présente en homme repentant et respectueux des institutions.

Dans une déclaration liminaire, il explique avoir ressenti à un certain moment «un acharnement médiatique et politique», mais il dit son respect pour le Sénat et, se tournant vers le président, il ajoute: «J’ai un profond regret pour le propos que j’ai eu à votre égard, quel que soit le contexte. Je vous présente mes excuses.» Un frisson parcourt la salle, l’autorité du Sénat est sauve, la légitimité de la commission d’enquête – que certains avaient contestée, jusqu’à la ministre de la Justice – reconnue. Philippe Bas, le président, réprime un sourire de satisfaction: «Cet incident est extérieur à nos travaux, mais je prends acte de vos excuses.»

Quel rôle à l’Élysée?

L’audience peut commencer. Elle ne portera pas sur les événements du 1er Mai qui font l’objet d’une enquête pénale, mais uniquement sur le rôle d’Alexandre Benalla à l’Élysée. Jouissait-il de privilèges liés à sa proximité avec le chef de l’État? A-t-il exercé un rôle de garde du corps? Si c’était le cas, ce serait un empiètement grave sur les attributions des services officiels chargés de la protection du président.

Alors on entre dans les détails. Quel était son rôle pendant la campagne électorale du candidat Macron? «En décembre 2016, j’ai été engagé comme directeur de la sécurité de La République en marche, mais je n’étais pas le garde du corps d’Emmanuel Macron, je ne l’ai jamais été.» D’autres personnes s’en chargeaient, qui faisaient partie de son équipe.

Qui l’a engagé à l’Élysée après la victoire d’Emmanuel Macron? «Je vais vous faire une réponse très précise», commence Alexandre Benalla avant de longuement parler sans répondre à la question… On ne saura pas si le président est intervenu, il cite plusieurs noms mais affirme ignorer d’où est venue l’idée.

Membre de «la chefferie»

Quelles étaient ses fonctions auprès de la présidence? «J’ai été engagé comme chargé de mission, c’est le niveau le plus bas, qui fixe le salaire: 6000 euros net par mois.» Il était chargé de l’organisation des déplacements nationaux du président, de ses déplacements privés et des événements au palais, ainsi que de «la coordination des services de sécurité».

Mais attention: coordonner, ce n’est pas commander. Alexandre Benalla explique qu’en tant que chargé de mission rattaché au cabinet du président, il faisait partie de «la chefferie». «À l’Élysée, la chefferie de cabinet, c’est le relais du politique. On relaie les décisions, les souhaits. Mais quand je parle au chef de cuisine, ça ne veut pas dire que je suis cuisinier, et quand je parle au chef du GSPR (ndlr: chargé de la sécurité présidentielle), ça ne veut pas dire que je suis garde du corps.»

S’il n’assumait pas de rôle de protection policière, pourquoi donc était-il armé? Là encore, il assure: «Je vais vous faire une réponse très précise.» Il en ressort de longues explications selon lesquelles c’était «uniquement» pour sa protection personnelle, de manière privée, mais qu’il a pu arriver» qu’il porte aussi son arme alors qu’il accompagnait le président lors d’un déplacement… Par ailleurs, il ignore pourquoi l’autorisation de port d’arme délivrée par la préfecture à la demande de l’Élysée porte la mention «fonction de police».

Après plus de deux heures d’audition, certains sénateurs continuent d’évoquer «des contradictions», un récit qui sent «les éléments de réponse préparés», mais à vrai dire, l’attitude d’Alexandre Benalla les a ébranlés. Par petites touches, il a évoqué quelqu’un «qui ne venait pas du milieu», mais qui avait vécu «une progression sociale» et qui maintenant est «à Pôle emploi», le chômage. Et quand on lui demande s’il a un casier judiciaire, il répond avec flamme: «Je n’ai aucun antécédent. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas une petite frappe.»

(24 heures)