Jean Paul Gaultier annonce son dernier défilé

L'icône de la mode Jean Paul Gaultier a annoncé vendredi que son défilé haute-couture prévu mercredi à Paris serait son «dernier», après 50 ans de carrière, tout en précisant qu'il allait se lancer dans un «nouveau projet» avec sa maison.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm