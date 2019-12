Johnson et Corbyn partent à l’assaut du «mur rouge»

Boris Johnson s’est levé tôt mercredi matin. Revêtu d’une veste de travailleur bleu marine, il a distribué avant l’aube des bouteilles de lait siglées du message «Concrétiser le Brexit» à une habitante de Leeds, ville du nord du pays. Tout ne s’est pourtant pas aussi bien déroulé que prévu. En direct sur l’émission télévisée phare de la matinée, l’un de ses conseillers a murmuré «bordel de merde» à un journaliste désireux de l’interroger, avant que le premier ministre ne se réfugie dans une chambre froide pour éviter ses questions. Pourtant, le chef du parti conservateur n’a pas le droit à l’erreur. Il cible les circonscriptions aux mains du Labour dont les électeurs ont voté en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016. C’est là que se jouera l’élection générale de ce jeudi 12 décembre.

Boris Johnson doit en effet absolument remporter de nombreuses circonscriptions travaillistes pour espérer obtenir une majorité à la Chambre des communes. Le Brexit lui offre une occasion formidable d’entamer le fameux «mur rouge» qui sépare l’Angleterre en deux depuis plus de cent ans. Rouge comme la couleur attribuée au Labour, mais aussi comme la couleur des briques des millions de demeures traditionnelles de la région. Ce mur virtuel débute sur la côte ouest, plus précisément au nord du Pays de Galles, passe par Liverpool, Manchester, Sheffield, pour rejoindre Hull et Grimsby sur la côte est. En dehors de quelques zones rurales, ces anciennes villes industrielles sont historiquement aux mains du Labour. Pourtant, jeudi, certaines de ces circonscriptions deviendront conservatrices.

Bolton Nord-Est sera peut-être l’une d’elles. À sa tête, David Crausby. Âgé de 73 ans, cet ingénieur devenu syndicaliste en est l’élu depuis 1997. Une estimation publiée mardi par l’institut YouGov place le député travailliste à égalité avec son adversaire conservateur, alors qu’il avait gagné avec 8,4 points d’avance en 2017. Sa population ouvrière blanche, historiquement travailliste, est en train de faire tanguer ce siège. Et plus largement cette élection générale. «On sent leur désillusionnement», reconnaît David Crausby. «Ils ont voté en faveur du Brexit parce qu’ils se sentent oubliés, et aussi un peu par rejet de l’immigration de masse, estimant qu’elle influe sur les services publics et sur la culture de la région.» Le vote en faveur du Brexit est estimé à 58% à Bolton Nord-Est.

«Ces habitants ne sont pas racistes mais ils veulent une immigration contrôlée»

«Ces habitants ne sont pas racistes, ils acceptent à bras ouverts les immigrants qualifiés qui contribuent à l’économie, mais ils veulent une immigration contrôlée», insiste pourtant Ian Warren, le directeur du centre de réflexion Centre For Towns, basé à Bolton. «Ils veulent également de la stabilité économique pour protéger leur retraite et craignent pour leur sécurité.»

Le Brexit n’a pas divisé le pays, il a été le révélateur de ses divisions. Des divisions culturelles, sociales et économiques, qui ont engendré un vote pro-Brexit à plusieurs facettes. Dans les anciennes villes industrielles du nord de l’Angleterre, celui-ci est principalement lié à cette sensation, loin d’être infondée, d’avoir été abandonné par les deux principaux partis du pays. Bonnet blanc, blanc bonnet. «Avec la disparition des emplois dans l’industrie et la manufacture, les jeunes sont partis vers les métropoles et leurs emplois dans les services», explique Ian Warren. «La démographie de ces villes moyennes a donc beaucoup vieilli. C’est dramatique pour ceux qui restent. Les actifs partis, ils restent surtout des retraités qui ne peuvent pas se payer une paire de jeans à 35 livres sterling (45 francs), ne paient pas le bus, la taxe d’habitation: les magasins de qualité disparaissent, les transports et les services publics se raréfient.»

En guise de réponse, le leader travailliste, qui arpentait également la région depuis lundi, propose une hausse des dépenses dans les services publics après neuf années d’austérité. Pourtant, «Jeremy Corbyn est favorable à une immigration quasiment sans contrôle, il est perçu comme laxiste en termes de sécurité et comme un partisan d’une politique socialiste radicale déjà rejetée par le pays en 1983. Il ne peut donc pas être l’homme capable de persuader cette classe laborieuse de la volonté du Labour de prendre en compte ses préoccupations», estime Ian Warren.

Impitoyable, Boris Johnson et son simpliste argument de campagne «Concrétiser le Brexit» en profitera. Pas forcément à Bolton Nord-Est, mais dans de nombreux anciens fiefs travaillistes, sans aucun doute.