Johnson, premier ministre plus anglais que britannique

«Ministre de l’union.» C’est la nouvelle appellation créée sur mesure par et pour le nouveau premier ministre britannique Boris Johnson! Décidé à la mettre en pratique très rapidement et à réaffirmer «son engagement pour renforcer l’union», il a voyagé cette semaine en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Sans parvenir à rassurer ou à convaincre la plupart de ses interlocuteurs.

L’Écosse vers l’indépendance

À son arrivée aux bureaux de la première ministre écossaise et leader indépendantiste du Parti national écossais (SNP) Nicola Sturgeon, Boris Johnson a été hué par des militants indépendantistes. Leur poignée de main initiale, lors de laquelle la dirigeante écossaise a plongé les yeux vers le sol plutôt que de regarder son invité, en disait long sur les attentes de celle-ci. De fait, la discussion politique qui a suivi a été qualifiée d’«échange très vivant», ce qui signifie en langage non policé que les deux interlocuteurs ne se sont pas du tout entendus.

Ce n’était guère une surprise. Boris Johnson, qui a suivi le cursus scolaire et universitaire de l’élite anglaise, ancien maire de la capitale de l’Angleterre, colon perçu comme arrogant, porte-drapeau des sympathisants du Brexit, représente tout ce qui rebute les Écossais moyens alors que la région a voté à 62% pour demeurer dans l’Union européenne.

L’hypothèse d’un second référendum, portée par le SNP, est donc redevenue crédible. Le vote sur l’indépendance de l’Écosse du 18 septembre 2014 s’était achevé par 55,3% en faveur du maintien au sein du Royaume-Uni (et 44,7% pour l’indépendance). Selon un sondage publié il y a deux semaines, 53% des Écossais se disaient prêts à sauter le pas si Boris Johnson devenait premier ministre. Nicola Sturgeon a donc indiqué à la fin de son entrevue avec le nouveau chef du gouvernement britannique que le peuple écossais devrait «pouvoir choisir son propre futur».

Le Pays de Galles se réveille

Alors que l’Écosse et l’Irlande du Nord disposent d’une autonomie forte vis-à-vis de Londres, le Pays de Galles est considéré comme une région intégrée à l’Angleterre. Ainsi, la plupart des lois, des entités publiques et des statistiques concernent l’Angleterre et le Pays de Galles alors que l’Écosse et l’Irlande du Nord possèdent souvent les leurs. Une seule différence majeure persiste avec l’Angleterre: bien que 52,5% des Gallois ont voté en faveur du Brexit lors du référendum, dans la droite ligne des Anglais, le Pays de Galles est foncièrement à gauche et le Labour domine sa politique depuis des décennies.

Le premier ministre gallois et élu travailliste Mark Drakeford a ainsi prévenu Boris Johnson que «l’avenir du Royaume-Uni est plus en danger aujourd’hui qu’à un autre moment de sa vie politique» et que l’union devait être «réinventée». Dans une lettre publiée le jour de l’intronisation de son invité à la tête du pays, il avait réclamé «un changement significatif dans la culture et l’approche des relations intergouvernementales» afin de «s’assurer qu’un réel respect est accordé aux intérêts et aux institutions» liés à la dévolution des pouvoirs vers les pays du royaume.

Cette semaine, le responsable travailliste a rappelé «l’effet catastrophique» qu’aurait un Brexit radical sur l’économie galloise. Un éleveur présent lors de sa rencontre avec Boris Johnson a aussi demandé au locataire du 10 Downing Street «d’arrêter de jouer à la roulette russe» avec les éleveurs d’agneaux, qui exportent l’immense majorité de leur viande vers l’Union européenne.

L’Irlande et la réunification

L’incertitude engendrée par le Brexit a bouleversé l’ordre établi depuis les accords de paix de 1997. Mary Lou McDonald, la responsable du Sinn Féin, parti républicain favorable à la réunification de l’Irlande, a ainsi prévenu Boris Johnson que le Brexit «représente un changement de circonstances fort pour cette île et il semble donc impensable que les gens n’aient pas la possibilité de décider de leur futur ensemble». Lors du référendum, 55,8% des Irlandais du Nord se sont opposés au Brexit.

En effet, les dirigeants britanniques ont toujours admis que l’Irlande du Nord pourrait être réunifiée avec la République d’Irlande le jour où une majorité de la population voterait en ce sens. Arlene Foster, la dirigeante du parti unioniste favorable au rattachement avec le Royaume-Uni, a beau avoir assuré que «Boris Johnson nous a dit qu’il n’imaginait pas discuter» d’un vote sur la réunification, le Brexit a rendu cette possibilité envisageable à court terme.