Kosovo, l’indépendance sous perfusion européenne

«L’occupation serbe a transformé le Kosovo en prison. L’Union européenne nous a transformés en hôpital. Résultat, cela fait vingt ans que nous sommes alités.» Le quadragénaire Albin Kurti a le sens de la formule. Cet ancien leader syndical étudiant est le chef du mouvement Auto-détermination qui est devenu la principale opposition au président Hashim Thaçi, profitant de la montée de l’euroscepticisme. En ce 10e anniversaire de l’indépendance, Albin Kurti estime que le Kosovo demeure «sous protectorat européen». «Nous n’avons pas d’armée, une ville divisée à Mitrovica et cinq pays de l’UE ne nous reconnaissent toujours pas. C’est une indépendance inachevée», tranche-t-il.

Pristina a la réputation d’être, après Bruxelles, la ville où l’on trouve le plus grand nombre de fonctionnaires européens. Le pays a adopté l’euro comme monnaie et même le drapeau national en reprend les couleurs et les symboles. Bureaucrates, diplomates, magistrats, policiers envoyés par l’UE y forment une petite eurocratie. Pilier de cette présence: la mission Eulex, destinée à renforcer l’État de droit. Les cours de justice du pays sont dirigées par des juges et des procureurs étrangers. Le parrainage concerne aussi les douanes et la police. Mais malgré cet investissement, la situation reste chaotique.

«On a promis des miracles»

Trop peu de condamnations, jugent les Kosovars qui n’ont plus confiance dans leur justice et voient l’économie locale privatisée par quelques clans aux solides appuis politiques. «Avec Eulex, c’est l’Europe qui s’est intégrée au Kosovo, pas l’inverse», lâche Albin Kurti. Critiquée pour son impuissance, la mission européenne a, elle-même, été éclaboussée par plusieurs scandales. En novembre, le procureur en chef de la mission, le Britannique Malcolm Simmons, a démissionné avec fracas de son poste en dénonçant «plusieurs cas de corruption au sein de la mission».

Déjà en 2014, une magistrate avait accusé certains de ses collègues. «Cette affaire a révélé de graves dysfonctionnements mais en l’occurrence les dénonciations étaient infondées», juge le professeur de droit Jean-Paul Jacqué qui avait été désigné comme expert indépendant à l’époque. «L’État de droit est essentiel. Le problème c’est que Bruxelles a découvert tardivement les affaires car, au début, les chefs de missions européennes ne transmettaient pas leurs dossiers à leurs successeurs. On a promis des miracles. C’est la première et la dernière fois que l’Union met en place un tel système.» Les anciens chefs de guerre occupent le devant de la scène politique et se sont arrogé des positions avantageuses. Le groupe de la Drenica, autour de Hashim Thaçi devenu président de la république, est le plus influent. Le premier ministre, Ramush Haradinaj, s’est fait épingler dès sa nomination pour avoir doublé son salaire, de 1500 à 3000 euros, dans un pays où le salaire moyen est d’environ 350 € et le chômage à 30%. «Je dois porter des cravates», s’est-il justifié avant d’annuler cette augmentation.

Retrait risqué

Dans son bureau présidentiel, au cœur de Pristina, Hasim Thaçi assure que «les choses ont beaucoup changé depuis dix ans». «Eulex a essuyé des échecs et beaucoup de critiques, mais au final c’est une bonne coopération, Eulex est l’instrument d’un renforcement de l’État de droit. Maintenant, il est temps que les institutions du Kosovo reprennent la main. La mission prendra fin en juin de cette année», affirme le président kosovar.

La question du départ d’Eulex est récurrente, mais les Européens jugent risqué un retrait précipité. D’autant que les premières inculpations du Tribunal spécial pour le Kosovo, enfin mis sur pied à La Haye en vertu d’une loi de 2014, ne devraient plus tarder. Hashim Thaçi pourrait lui-même être inquiété, notamment sur la base des accusations contenues dans le rapport controversé de l’ex-parlementaire et procureur du Tessin Dick Marty, en 2010. Ce dernier soupçonnait les anciens responsables de la guérilla albanaise de trafic d’organes, entre autres crimes. Le président balaie ces critiques. «Le Kosovo coopère. Mais ce serait une injustice historique. Ce rapport Marty est une fabrication, une fake news de Moscou», tonne-t-il. (24 heures)