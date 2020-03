L’Allemagne évite le confinement total et abandonne sa discipline budgétaire

Ne parlez surtout pas aux Allemands de confinement! Lors de ses apparitions télévisées, Angela Merkel n’a pas osé prononcer une seule fois ce mot: «Ausgangssperre». Et pour cause! Même s’ils ont conscience de l’urgence de la situation, les Allemands restent très sensibles à leurs libertés individuelles.

La chancelière a préféré faire appel à la «responsabilité de chacun». Même quand elle a haussé le ton, dimanche, en parlant de «règles à respecter» et non plus de «recommandations» à propos des rassemblements non autorisés de plus deux personnes dans l’espace public, la chancelière n’a pas osé évoquer un possible couvre-feu si la situation l’exigeait.

Les appels mesurés de Merkel visaient aussi à couvrir la cacophonie ambiante entre les länder. Les seize régions du pays n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur une politique sanitaire commune. Le fédéralisme est actuellement mis à rude épreuve face au Covid-19. S’il procure des avantages certains, il agit comme un frein dans les cas d’urgence.

Couvre-feu light en Bavière

Tandis que la puissante Bavière a décrété ce week-end un couvre-feu light pour sa région, les autres régions se sont seulement accordées sur le principe d’une interdiction de se rassembler à plus de deux personnes (sauf pour les familles) ainsi que sur une distance minimale de 1,5 mètre entre les gens dans l’espace public. Un exercice difficile à respecter, notamment dans les couloirs des supermarchés.

Si la police est mise à contribution pour imposer ces «règles de bonne conduite» réclamées par Merkel, elle ne met pas encore d’amendes. Il n’y a pas de sanctions prévues, a déclaré la chancelière. La police est même très prévenante: «N’ayez pas peur de prendre l’air! Nous ne contrôlons que les groupes de plus de deux personnes», rappelle gentiment la police de Berlin sur Twitter.

Scénario catastrophe

Au-delà des inquiétudes sur les libertés individuelles, les Allemands sont surtout effrayés par le coût économique de cette crise, la plus importante de leur histoire depuis la fin de Seconde Guerre mondiale. Une facture à payer de plus de 700 milliards d’euros, un million de chômeurs en plus et un recul de 20% du PIB !

Ce scénario catastrophe n’est pas fantaisiste mais une prévision sérieuse, la plus pessimiste de l’Institut de conjoncture Ifo, à Munich, dont les experts conseillent chaque année le gouvernement à Berlin. «Les conséquences de la crise sanitaire vont dépasser toutes les catastrophes naturelles ou financières que nous avons connues», a prévenu Clemens Fuest, le président de l’Ifo.

Un plan d'aide sans précédent

Face à une récession au moins «aussi grave que la crise financière», selon les termes du ministre de l’Économie, le gouvernement a adopté ce lundi un plan d’aide économique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, qui va faire exploser sa dette.

Après six années sans déficit public, le ministre des Finances table sur un manque à gagner de 155 milliards (hausse des dépenses de 122 milliards + baisse de rentrées fiscales de 33 milliards) qui devra être financé par de nouvelles dettes. Le Covid-19 a fait sauter tous les dogmes allemands en matière de discipline budgétaire.

Mais avant de payer les pots cassés, l’urgence est de faire barrage à la propagation du virus pour protéger la population la plus exposée aux risques. Les hôpitaux allemands se préparent à affronter un pic prévu pour avril. «C’est encore le calme avant la tempête», confie un médecin des urgences d’un hôpital berlinois, qui a souhaité garder l’anonymat. Avec 30'000 cas, l’Allemagne déplorait un taux de létalité encore relativement bas ce lundi (une centaine de morts). Les hôpitaux étaient en mesure d’accueillir des patients d’Alsace, région française très touchée par la pandémie.

Bien équipée

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a commandé 16'500 appareils de respiration artificielle pour anticiper la pénurie en annonçant un doublement du nombre de places en soins intensifs. Si l’Allemagne est très bien équipée avec 28'000 lits, dont 25'000 dotés d’une assistance respiratoire, elle manque néanmoins cruellement de personnels et de masques. «Personne, même l’Allemagne, n’était préparé à réagir à une telle pandémie», remarque l’économiste de la santé Boris Augurzky, de l’Institut public de recherche RWI. «Nous allons, nous aussi, forcément improviser», ajoute-t-il.

Les pouvoirs publics ont déjà réquisitionné des hôtels et des gymnases pour anticiper une première vague de malades dans les prochains jours. La ville de Berlin a prévu de transformer le parc des expositions en hôpital capable d’accueillir au moins 1000 malades.