L’Allemagne juge le pire tueur en série de son histoire

Il était censé aider ses patients. En réalité, cet ex-aide-soignant de 41 ans assassinait les malades en leur injectant des surdoses de médicaments. Il vient de reconnaître tous ses crimes à l’ouverture d’un nouveau procès, mardi à Oldenbourg, en Basse-Saxe.

«Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés?» lui a demandé le juge Sebastian Bührmann après la lecture d’un acte d’accusation qui a duré deux heures. Le procureur avait auparavant lu la liste de toutes les victimes avec leur date de naissance. «Oui», a simplement répondu l’accusé.

Les confidences du «secouriste Rambo»

Entre 2000 et 2005, l’homme a tué avec préméditation au moins 100 patients âgés de 34 à 96 ans. Il passait à l’acte de préférence la nuit, en injectant des surdoses de médicaments à des patients en soins intensifs. Pour que leur cœur s’arrête de battre, il utilisait cinq médicaments différents et choisissait des «candidats» plongés dans le coma ou sous respiration artificielle afin de ne pas se faire prendre.

Son motif? L’ennui et le besoin de se mettre en valeur. Lorsque l’alerte était donnée, il tentait de réanimer les patients – pas toujours avec succès – pour prouver ses compétences d’infirmier auprès des collègues. Aux urgences, il était connu pour ces «exploits». On le surnommait le «secouriste Rambo». «La plupart du temps, je passais à l’action d’une façon spontanée», avait-il expliqué lors de son premier procès, en 2015, où il avait déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour deux assassinats.

Système hospitalier en cause

Plus de 120 parents et proches se sont constitués partie civile à ce procès. Ils veulent obtenir des réponses sur la responsabilité des établissements où l’homme travaillait. Car l’enquête a mis en lumière les failles du système hospitalier: deux médecins-chefs devront passer après lui devant les juges pour non-assistance à personne en danger. Ils sont accusés d’avoir fermé les yeux sur les agissements de l’infirmier. «Ils savaient ce qu’il se passait dans l’hôpital. Certains assassinats auraient pu être évités», ont insisté les enquêteurs.

Malgré les aveux, on ne connaîtra jamais le nombre exact de victimes de ce tueur hors norme. «À partir de 50 morts, j’ai arrêté de compter», avait-il confié à un codétenu. Les enquêteurs ont dû éplucher la liste de toutes les personnes décédées pendant les heures de service de l’infirmier dans deux hôpitaux de Basse-Saxe entre 1999 et 2002. Ils ont identifié 322 victimes «potentielles».

Le procureur avait ordonné l’exhumation de 134 corps dans 67 cimetières pour détecter dans les os la présence de médicaments utilisés par le tueur. Mais 130 patients décédés à ses heures de service ont été incinérés. Aucune preuve n’est disponible et l’accusé ne se souvient plus de toutes ses victimes. Le chiffre de 200 à 300 assassinats paraît donc plus réaliste aux enquêteurs. (24 heures)