L’Allemagne rouvre ses commerces

Il n’y a pas eu de ruée sur les commerces mais plutôt un total désordre dans les règles sanitaires à respecter. Fédéralisme oblige, les mesures de déconfinement décidées par Angela Merkel et les Länder n’ont pas été appliquées à la lettre par les régions. Le consensus obtenu le 17 avril était le suivant : les concessionnaires automobiles, les librairies et les marchands de vélos et tous les commerces d'une surface de moins de 800 m2 peuvent rouvrir à partir de cette semaine.

Discipline exigée

Mais il n’y a pas de règle générale d'hygiène. Chaque commerçant est tenu de faire respecter à l’intérieur de son magasin la distanciation sociale en vigueur (1,5 à 2 mètres). Certains ont improvisé en installant une sonnette à la porte pour limiter les entrées en cas d’affluence. D’autres demandent à leur client d’utiliser les quelques paniers mis à leur disposition. Sans panier, il faut attendre dehors.

Certaines régions, impatientes de relancer leur économie, ont anticipé comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui a autorisé l’ouverture de magasins de meuble, ce qui a mis Angela Merkel en rage. «Il faut cesser cette discussion délirante sur les ouvertes des commerces», a insisté la chancelière qui craint un retour de l’épidémie si la discipline venait à relâcher.

Le port d’un masque dans les commerces et les transports en commun – recommandé pour l’instant – pourrait néanmoins se généraliser après que la Bavière et la Saxe l’ont imposé dans leur région. Jusqu’à présent, les Allemands n’ont pas été traumatisé par le confinement. Bien sûr, des millions d’entre eux ont peur de perdre leur travail, menacé par la crise économique qui arrive. Mais ils n’ont pas eu l’impression d’avoir traversé un enfer comme en Italie, en Espagne ou en France.

Pas d’attestation de déplacement ou de zone de sortie limitée, joggings autorisés à toutes heures... Même les librairies, les magasins de bricolage et les cavistes sont restés ouverts pendant le confinement. Même la police a été bienveillante. «N’ayez pas peur de prendre l’air. Nous ne contrôlons que les groupes de plus de deux personnes», rappelle la police berlinoise sur Twitter.

Selon les sondages, deux tiers des Allemands n’ont pas été gênés par les restrictions. En Allemagne, il n’y a jamais eu de strict confinement, seulement une distanciation sociale de 1,5 mètre à respecter et aucune de sortie à plus de 2 personnes (mesures qui restent en vigueur).

Plus de 1000 milliards d'euros débloqués

De plus, le gouvernement a accepté de rompre sa doctrine de l’équilibre budgétaire pour venir en aide à son économie. L’Allemagne a débloqué plus de 1000 milliards d’euros pour soutenir à ses entreprises, autant que nulle part ailleurs! L'État est même venu au secours des plus petits avec un programme de 50 milliards d’euros pour les auto-entrepreneurs, artistes, restaurateurs, commerçants ou les petits agriculteurs. Même les voyantes et les tenanciers de bordel ont droit à cette aide expresse (virement effectué parfois en 24 heures) qui atteint jusqu’à 15'000 euros par personne.

Enfin, les Allemands ont profité d’un système de santé efficace qui a su résister au « stress test ». Actuellement, l’Allemagne a un taux d’occupation de lits en soins intensifs inférieur à la normale. Le taux est même tombé à 50% alors qu’il est de 70% en temps normal! Il faut dire qu’avec cinq fois moins de morts qu’en Espagne ou en France, l’Allemagne a été relativement épargnée par la pandémie.

Avec un tel bilan, pas étonnant que la chancelière soit repassée à la première place des personnalités politiques les plus populaires du pays. Angela Merkel a annoncé par ailleurs la réouverture progressive des écoles à partir de 4 mai. Les événements grand public sont interdits jusqu’au 31 août. Les restaurants et les hôtels restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Sereine et pragmatique, Angela Merkel a réussi une parfaite stratégie de communication qui a redonné confiance aux Allemands. L’action de son gouvernement est appréciée par trois quarts de la population! La question de sa succession – toujours pas éclaircie –n’est même plus à l’ordre du jour et son plus grand détracteur, le conservateur Friedrich Merz, a été contraint de saluer le «très bon travail» de son gouvernement alors qu’il qualifiait la gouvernance de Merkel de «minable» il y a quelques mois.