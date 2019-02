L'Allemagne veut un impôt pour émanciper les mosquées

«Je ne combats pas l’islam mais le patriarcat»

Militante du droit des femmes, Seyran Ate a ouvert la première mosquée «libérale» d’Allemagne en 2017 à Berlin qui se finance par les dons des fidèles. Ce lieu de prière est ouvert à tous les musulmans – femmes et hommes – dans leur diversité (sunnites, alévis, chiites, soufis, etc.) et sans discrimination. Les homosexuels y sont les bienvenus.



Qui est-ce qui vous menace dans votre mosquée?

Des musulmans fâchés de voir que nous avons du succès. Pourquoi? Parce que nous obligeons la communauté à réfléchir sur l’islam dans la société. Nous représentons un islam qu’on appelle «libéral» et spirituel qui refuse la violence et les discriminations.



Que s’est-il passé depuis l’ouverture de votre mosquée en 2017?

Nous constatons surtout un immense besoin de liberté. Plus de 700 personnes fréquentent la mosquée chaque mois. C’est énorme si l’on considère que beaucoup de fidèles n’osent pas venir pour des questions de sécurité, notamment ceux originaires de Turquie.



Comment êtes-vous financés?

Nous vivons de dons et par les honoraires de mes conférences. Je travaille pour financer la communauté. Le financement des mosquées depuis l’étranger doit cesser.



Pourquoi condamnez-vous le rôle de la femme défendu par les musulmans conservateurs?

Parce qu’il ne correspond pas à la réalité historique. Au VIIe siècle, le rôle des femmes était très différent selon les régions. Nous avons écrit un livre sur ce thème. Les femmes des médinas, par exemple, avaient du caractère et refusaient la polygamie. Les hommes qui voulaient les épouser devaient accepter la monogamie. Notre prochain ouvrage traitera de l’homosexualité.



Vous vous présentez toujours comme une féministe. Cela est-il compatible avec votre rôle de femme imam?

Bien sûr! C’est le même combat. Lorsque j’étais encore une enfant, j’ai pris conscience des injustices faites aux femmes. Je n’avais pas le droit de faire les mêmes choses que mes frères. C’est la raison pour laquelle je suis devenu féministe. Mais je n’ai jamais abandonné pour autant ma croyance en Dieu. Je ne combats pas l’islam mais le patriarcat.