L’Autriche présente son plan de sortie de crise

Dans une semaine exactement, l’Autriche entreprendra un retour à la vie d’avant le coronavirus. Les commerces dont la surface ne dépasse pas 400 m2 pourront rouvrir leurs portes, ainsi que les jardineries – le printemps bat son plein –, les magasins de bricolage et même les jardins publics. Début mai, ce sera le tour des autres magasins, ainsi que des coiffeurs. Quant aux hôtels et aux restaurants, ils devront attendre la fin du mois pour savoir comment leur activité pourra reprendre à la mi-mai. Plusieurs chefs d’entreprises et présidents de chambres de commerce réclamaient déjà cet assouplissement depuis fin mars. Un appel au redémarrage économique similaire à celui lancé par l’UDC il y a quelques jours, suivie dimanche par le PLR.

Ces décisions, annoncées lundi par le gouvernement de Sebastian Kurz présagent-elles la fin de l’épidémie dans le pays? «L’Autriche a réagi plus rapidement et avec des mesures plus restrictives que les autres pays, de telle sorte que le pire a été évité, a déclaré le chancelier. Cette réaction rapide et restrictive nous donne aujourd’hui la possibilité de sortir également plus vite de la crise. Mais seulement si nous continuons tous d’appliquer les mesures de façon conséquente.»

La prudence reste de mise

Il n’y aura donc pas de relâchement pour le week-end de Pâques. Pour limiter les interactions sociales, la chasse aux œufs et autres réunions familiales devront se faire uniquement entre personnes d’un même foyer. Les restrictions concernant les déplacements restent valables jusqu’à fin avril. Chacun doit rester, autant que faire se peut, chez soi et ne sortir que pour faire des courses ou une activité en plein air qui ne présente aucun danger, toujours en respectant une distance d’au moins 1 mètre entre chaque personne.

L’obligation du port du masque, appliquée depuis mercredi dernier dans les supermarchés, sera prolongée, et les commerces devront limiter le nombre de clients présents entre leurs murs, à raison d’une personne pour 20 m2. Les écoles resteront fermées, ainsi que les structures culturelles et sportives. Les événements publics sont interdits jusqu’à fin juin.

La prudence reste donc de mise afin d’empêcher que le nombre de contaminations ne reparte vers le haut. Depuis la mise en place du confinement, le 15 mars, l’Autriche, qui compte 8,8 millions d’habitants, a vu le nombre de cas augmenter régulièrement, mais jamais au point de saturer le système de santé. Depuis le 3 avril, le nombre de contaminations est en baisse. D’après les derniers chiffres donnés par le Ministère de la santé, le pays totalise environ 12'200 malades dépistés, dont un peu plus d’un quart sont aujourd’hui guéris. Avec plus de 2700 cas, le Tyrol est la région la plus touchée, notamment en raison de la présence d’un foyer de contamination dans la station de ski d’Ischgl (voir ci-contre). Dans l’ensemble, les services de réanimation n’ont pas été débordés, et le nombre de décès s’élève à 220, contre 584 en Suisse.

Comme chez ses voisins allemand et helvétique, le gouvernement autrichien a effectué un grand nombre de tests, un peu plus de 111'000. Il attend dans les prochains jours les résultats de tests réalisés sur un échantillon de quelque 2200 foyers afin d’avoir une meilleure idée du nombre de porteurs du virus sur une population donnée, sachant que certains ne présentent pas de symptômes. En fonction des chiffres, les mesures de confinement pourront être revues.

«Un peu de courage»

«Ces nouvelles annonces me redonnent un peu de courage, commente Helene Lottersberger, qui exerce en tant qu’indépendante et doit garder son enfant à la maison. Ce n’est pas facile de trouver tous les jours quelque chose à faire et de pouvoir exercer son métier à côté.»

La grande interrogation demeure la durée de l’interdiction de voyager. Les habitants pourront-ils partir au-delà de leurs frontières cet été? Le chancelier, qui avait décidé de fermer la frontière avec l’Italie dès le 10 mars, a évoqué le risque d’importer des malades une fois l’Autriche sortie complètement de la crise. «Tant qu’il n’y aura pas de vaccin ou de traitement efficace, cette maladie va nous accompagner, a-t-il déclaré dimanche dans une interview aux quotidiens régionaux. Jusque-là, il n’y aura pas de liberté de voyager illimitée, telle que nous l’avons connue.»

Interrogé sur l’annonce d’une reprise graduelle de l’activité économique en Autriche après le week-end de Pâques, Alain Berset reste prudent. Le Conseil fédéral planche sur un plan de sortie de crise qu’il pourrait présenter d’ici au 16 avril. D’ici là, pas question de relâcher les mesures de confinement, rappelle le ministre de la Santé.