L’Espagne était la cible d’une opération d’envergure

Les attentats étaient coordonnés. Quelques heures après l’attaque à la camionnette-bélier revendiquée par Daech, qui a fait 13 morts et 120 blessés sur l’emblématique avenue de La Rambla à Barcelone, le scénario cauchemardesque se répétait à 120 kilomètres de la capitale catalane, dans la ville balnéaire de Cambrils. Une femme a été tuée et six autres personnes ont été blessées par une berline qui les a pris pour cible en bordure de bord de mer, peu après minuit jeudi soir. Les cinq assaillants, munis de fausses ceintures explosives, dont le chauffeur du van qui a semé la mort sur les Ramblas, ont été abattus dans les minutes qui ont suivi le drame par une patrouille des Mossos d’Esquadra, des agents de la police autonome. Selon Lluis Trapero, le porte-parole de la police catalane, les terroristes préparaient une «attaque de plus grande envergure».

Cellule djihadiste



Parmi les victimes de ce double attentat, une majorité de touristes en provenance d’au moins 34 pays, ont annoncé les autorités espagnoles vendredi. Vingt-huit blessés sont de nationalité française, dont huit sont dans un état grave, mais aucune victime suisse n’est à déplorer, a précisé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui procédait encore à des vérifications.

L’enquête, elle, progresse très rapidement. Selon le quotidien El País, qui cite des sources de la lutte antiterroriste, les auteurs des deux attaques feraient partie d’une cellule djihadiste composée de douze personnes. En plus des cinq terroristes présumés abattus à Cambrils, un Espagnol et un Marocain ont été arrêtés jeudi soir à Ripoll et à Alcanar, deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone. Deux autres suspects de nationalité marocaine ont également été arrêtés vendredi à Ripoll. Le chef de la police régionale a précisé qu’aucune des personnes interpellées n’avait d’antécédent judiciaire lié à une activité terroriste et qu’il s’agissait d’individus âgés de 21 à 34 ans. Trois mandats ont par ailleurs été émis par les autorités.

Le scénario se précise



Le conducteur du véhicule-bélier de Barcelone est présenté par l’agence de presse espagnole EFE comme le frère cadet de Driss O., arrêté jeudi soir. Les documents de ce Marocain de 28 ans avaient été trouvés dans la camionnette mais d’après des médias espagnols, il se serait rendu de lui-même à la police pour signaler le vol de ses papiers. Moussa O., âgé de 17 ans, serait arrivé en Espagne le 13 août depuis le Maroc.

D’après La Vanguardia, qui cite les enquêteurs, la police a désormais établi une connexion «claire» entre ce double attentat et l’explosion de bouteilles de gaz survenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans une maison à Alcanar, au sud de Barcelone, désormais soupçonnée d’être la base arrière des djihadistes. Un homme a été retrouvé mort dans les décombres, un second gravement blessé. Cinq voisins ont également été touchés.

La violence du souffle de la déflagration a été «entendue à des kilomètres à la ronde», selon plusieurs témoins cités par la presse espagnole. Jeudi après-midi, une seconde explosion s’est produite au passage d’une pelleteuse, dans les décombres de la maison, blessant des policiers et des pompiers, explique El Periódico. L’hypothèse d’une poche de gaz explosant au contact d’une étincelle est balayée. L’homme retrouvé la veille dans les gravats de la maison refusant de répondre aux questions, la piste d’une cache d’explosifs est alors privilégiée. Pour les enquêteurs, les terroristes «préparaient un attentat ou plusieurs. L’explosion d’Alcanar a permis d’éviter […] des attentats de plus grande envergure», a déclaré Josep Lluis Trapero, indiquant que les occupants préparaient un engin explosif. Cet «accident» aurait donc précipité le passage à l’acte.

«Pas l’amplitude espérée»



Les attentats de Barcelone et Cambrils auraient donc été commis de «manière plus rudimentaire, dans le sillage des autres attentats perpétrés dans les villes européennes, ils n’étaient pas de l’amplitude espérée» par les djihadistes, a ajouté le porte-parole de la police catalane. Citant des sources proches de l’enquête, La Vanguardia affirme que la vingtaine de bonbonnes de butane et de propane retrouvées à Alcanar aurait pu être destinée à commettre un attentat dans le centre-ville de Barcelone. La police soupçonne donc l’existence de deux cellules, l’une logistique et l’autre opérationnelle.

