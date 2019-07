L'Etna à nouveau en éruption

L'Etna s'est réveillé dans la nuit de vendredi à samedi avec des explosions et des coulées de lave provenant d'un des cratères situés sur la zone désertique du sommet du volcan sicilien, selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).

L'activité éruptive est intermittente et la lave s'écoule sur le versant sud-est, dit de la Valle del Bove (la Vallée du Boeuf), sur une longueur de 1,5 km à partir de son point d'émission, précise l'INGV dans un communiqué.

Latest update on the ongoing eruptive activity of #Etna from INGVvulcani, in Italian and English! https://t.co/3QUkbpcP89 pic.twitter.com/rdFtzzeqfz

#volcan #volcano #Etna Des émissions de cendres ont lieu sur le Cône Nord-Est en même temps que l'éruption sur le Nouveau Cône Sud-Est/Ash emission are occuring on the North-

East cone at the same time that the eruption on the New South-East Cone pic.twitter.com/kE2FDQJNni