L’Europe commet une «erreur historique» dans les Balkans

«Ne perdez pas espoir! N’abandonnez pas la voie de l’intégration européenne! Nous sommes avec vous!» À Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, David Sassoli arrive en ami embarrassé. Ce n’est pas pour rien que le président du Parlement européen y effectue, ces lundi et mardi, sa toute première visite officielle hors de l’UE. Le pays est traumatisé depuis que le président français Emmanuel Macron a mis son veto, il y a quinze jours, à l’ouverture de négociations d’adhésion. Et cela malgré tous les sacrifices consentis par le petit État balkanique, qui a même accepté de modifier son nom l’an dernier pour satisfaire la Grèce voisine. Retentissant, le coup d’arrêt résonne dans toute la région et fait craindre, à l’avenir, un basculement vers Moscou ou Pékin.

Car la Macédoine du Nord n’est pas l’unique victime de cette déconvenue. La France a aussi fait barrage – avec les Pays-Bas et le Danemark – à l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie. Pour justifier sa décision, l’Élysée met en avant la nécessité de lancer des réformes internes à l’UE avant de songer à un éventuel élargissement. De quoi doucher les espoirs du petit Monténégro et surtout de la Serbie, qui essaie de normaliser tant bien que mal ses relations avec l’État sécessionniste du Kosovo. Sans même parler de la Turquie, avec laquelle les négociations sont très officiellement au point mort.

Une prime aux nationalistes

«C’est une erreur historique», s’était emporté le premier ministre italien Giuseppe Conte, après le refus adressé à la Macédoine du Nord et à l’Albanie. L’opposition à l’élargissement de l’Union «entame la crédibilité de l’UE et envoie un message négatif aux autres candidats potentiels», martèle le Parlement européen dans une déclaration adoptée par une très large majorité, mettant en garde contre «d’autres acteurs étrangers, dont les actions pourraient ne pas être conformes aux valeurs et aux intérêts de l’UE». C’est pourquoi, après sa visite à Skopje, David Sassoli se rendra à Tirana au début de décembre.

Déjà, le veto français a provoqué en Macédoine du Nord une grave crise politique. Le premier ministre Zoran Zaev, élu sur le projet d’adhérer à l’Union européenne, va devoir annoncer sa démission et convoquer des élections. Or, celles-ci pourraient ramener au pouvoir les nationalistes slaves, farouchement opposés au «cadeau» fait à Athènes pour qu’il n’y ait pas à ses frontières un État portant exactement le même nom que la province grecque de Macédoine. Un scénario inquiétant, car si l’accord est brisé, cela risque ensuite d’avoir pour fâcheuse conséquence une montée en puissance des nationalistes grecs.

Dans toute la région, «la promesse, la carotte, d’une adhésion à l’UE a été comme un aimant géopolitique» attirant «les valeurs libérales et l’État de droit», note Milos Damnjanovic, de Balkan Insight. Mais si la carotte disparaît, ajoute-t-il, certains pays pourraient régresser, «montrant des tendances de plus en plus effrontées, antidémocratiques et illibérales et flirtant avec d’autres acteurs non-occidentaux, désireux de s’établir en Europe». Et cela, dans l’arrière-cour de l’UE!

La Chine ne cache pas son ambition. Pékin a organisé l’an dernier un sommet en Bulgarie rassemblant seize pays de la région. La Russie, elle, a été accusée de s’immiscer dans les affaires du Monténégro (pour empêcher sa candidature à l’OTAN) et de la Grèce (pour faire capoter l’accord sur la Macédoine). En Serbie, la semaine dernière, l’armée russe a déployé ses fleurons en matière de défense antiaérienne, dans le cadre des exercices militaires Bouclier slave 2019.