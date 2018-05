L’Irlande se déchire sur le droit à l’avortement

Alors que le jour baisse sur Athlone, ville du centre rural de l’Irlande, trois femmes d’une quarantaine d’années enchaînent les pintes sur la terrasse de Sean’s Bar, le plus vieux pub du pays. «Le choix est difficile, je ne suis pas encore sûre de moi», souffle une petite rouquine. «Oui, mais l’avortement est une décision personnelle, pas celle de l’Église ou des gens autour de nous», réplique sa voisine. «Nous devons avoir le droit d’avorter si nous le jugeons nécessaire.» Et toutes trois secouent la tête, troublées.

Leur incertitude est à l’image de l’Irlande, qui doit se prononcer vendredi par référendum sur la possibilité de légaliser l’avortement. Un sondage publié la semaine dernière confirme le recul du «oui». S’il atteignait 57% en janvier, il n’est désormais plus qu’à 43%. Le camp du «non» pointe pour l’heure à 32%. «De nombreux Irlandais redoutent que si l’on entrouvre la porte à l’avortement, des politiciens aux ambitions très libérales s’y engouffreront pour l’ouvrir en grand», assure Aengus O’Rourke, le maire conservateur d’Athlone.

Le poids de la religion

Ce n’est pas vraiment une surprise, il votera «non» au référendum, comme la quasi-totalité des conseillers municipaux de la ville, tous partis confondus. Et ce, malgré l’appel de presque tous les partis politiques à voter en faveur de la modification de la législation. Il analyse sa prudence et celle de ses concitoyens par l’influence de la religion en Irlande. «Culturellement, nous sommes loyaux à nos croyances religieuses. Notre alignement derrière l’Église est d’ailleurs inscrit dans la Constitution, même si son influence a reculé ces dernières années en raison de nombreux scandales.»

Officiellement, l’Église catholique est absente des débats. Sa principale paroisse à Athlone, Saint Peter and Saint Paul, propose même à ses ouailles les prospectus des deux camps. Des cartes imprimées par ses soins demandent pourtant de prier pour la «protection de la vie par la préservation du 8e amendement». Pasteur de l’église baptiste de Cherith, située non loin, Dominic Montgomery, 62 ans, refuse une législation qui «aboutirait à nier les droits de l’enfant pas encore né. Nous ne voulons pas de l’avortement par convenance, qui aboutirait, comme au Royaume-Uni, à ce qu’un enfant sain sur cinq soit avorté.» Les «provie» ne considèrent pas non plus les grossesses dues à des viols et les cas où le fœtus serait atteint d’une maladie grave comme des motifs acceptables d’avortement, tant que la vie de la mère n’est pas en danger.

Pragmatisme

À l’heure où dix femmes traversent chaque jour la mer pour rejoindre l’Angleterre, l’Écosse ou le Pays de Galles pour se faire avorter, le principal argument de Brenda Mannion, la coordinatrice du «oui» à Athlone, est le pragmatisme. «Le risque d’une condamnation à quatorze années de prison empêchait jusqu’alors les femmes de parler d’avortement, mais pas aux avortements d’avoir lieu. La légalisation permettrait de leur fournir un meilleur soutien médical et psychologique et de ne pas interdire l’avortement à celles qui n’ont pas les moyens d’avorter à l’étranger.»

Dans une ville où toute la population est passée par les bancs de l’enseignement religieux, l’environnement familial joue un rôle prépondérant dans ce vote. Bien plus encore que l’âge, même si les jeunes semblent plus tentés par un vote pour le «oui» que les personnes âgées. L’éventualité est bien réelle que les indécis votent «non» au nom de la stabilité et de la tradition, empêchant ainsi la légalisation de l’avortement. (24 heures)