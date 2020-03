L'UE reçoit Erdogan pour relancer le dialogue

Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Otan reçoivent lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan pour «relancer» un dialogue mis à mal par la situation à la frontière gréco-turque, où se sont regroupés des milliers de migrants qui tentent de rejoindre l'Union.

Berlin de son côté a annoncé qu'un groupe de pays volontaires était prêt à accueillir 1500 mineurs actuellement réfugiés en Grèce.

«Nous allons relancer le dialogue. Les événements à la frontière sont inacceptables et ne doivent pas se répéter. Pour cela, nous devons entendre toutes les parties», a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La réunion avec Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel est prévue à partir de 18 heures.

Les deux dirigeants européens s'étaient rendus la semaine passée à la frontière, côté grec.

Pas de décision attendue

Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, l'important est que «les migrants qui sont en Turquie ne croient pas que la frontière avec l'Europe est ouverte et n'essaient pas d'entrer en exerçant une pression de masse».

Le dirigeant turc doit également rencontrer le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Aucune décision n'est cependant attendue. Le dialogue «ne sera pas bouclé ce soir, d'autres discussions devront certainement suivre au cours des prochains jours et des prochaines semaines», a estimé Ursula von der Leyen.

Interrogée sur la possibilité d'aides additionnelles, elle a assuré qu'«aucun chiffre» n'était discuté.

A l'agenda de la discussion lundi: l'accord de 2016 sur la migration et la situation en Syrie, mais aussi les questions de libéralisation des visas et d'union douanière.

Des dizaines de milliers de migrants tentent de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce depuis que le président turc a annoncé le 28 février qu'il cessait de respecter un accord de mars 2016 avec l'UE. Cet accord prévoyait que les migrants restent en Turquie, en échange d'une aide financière européenne à Ankara.

Mais Ankara estime l'aide obtenue insuffisante pour la prise en charge de quatre millions de migrants et de réfugiés, principalement Syriens, qu'elle accueille depuis des années.

Sur 6 milliards d'euros d'aide prévue, 4,7 milliards ont été engagés dont 3,2 milliards ont déjà été décaissés, selon la Commission européenne.

Recep Tayyip Erdogan a aussi appelé dimanche la Grèce à «ouvrir ses portes» aux migrants pour les «laisser aller dans d'autres pays européens».

Fahrettin Altun, directeur de communication du président turc, a réitéré lundi sur Twitter des allégations selon lesquelles la Grèce a fait un usage de la force «excessif et mortel» à la frontière, démenties par Athènes. «Il est temps de prendre des mesures significatives ensemble», a-t-il conclu.

