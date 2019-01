L’UE souffle à Theresa May de revoir ses lignes rouges

Dire que les ponts sont totalement rompus entre Londres et Bruxelles à moins de 2 mois du Brexit serait exagéré. Assurer qu’il existe un agenda de négociation pour éviter le cauchemar d’une sortie «désordonnée», de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, le serait également. Bruxelles et Londres sont prêts à parler… mais pas de la même chose. Côté britannique, le vote, mardi soir, de l’amendement Brady par une majorité nette de 317 voix contre 301, donne un mandat à Theresa May pour remplacer l’actuel «filet de sécurité» destiné à éviter une frontière dure entre les deux Irlandes par des «arrangements alternatifs».

À l’unisson avec de nombreuses capitales européennes, à commencer par Dublin, une fin de non-recevoir lui a été adressée mercredi. «Le vote (ndlr: au parlement britannique) n’a rien changé, l’accord de retrait ne sera pas renégocié», a déclaré le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, devant le Parlement. Vu de Bruxelles, le problème n’est pas le filet de sécurité destiné à éviter le rétablissement d’une frontière «dure» le long des 500 km qui séparent l’Irlande du Nord de la République d’Irlande, mais les «lignes rouges» britanniques qui le rendent nécessaire, sinon probable.

Le Royaume-Uni ne veut en effet rester ni dans le marché unique ni dans une union douanière… tout en prétendant vouloir éviter à tout prix le rétablissement d’une frontière «dure» entre les deux parties catholique et protestante de l’Irlande. Problème: le modèle d’accord de libre-échange sophistiqué qui permettrait de réconcilier ces objectifs est totalement à inventer. D’où la peur de Dublin… et la prudence de ses alliés européens. Avant de s’engager dans une telle négociation à l’issue pour le moins incertaine, les Vingt-Sept veulent être certains de ne pas être replacés devant l’hypothèse d’un «hard Brexit» avec une frontière dure dans deux ou trois ans, à l’issue de la période prévue pour les négociations de ce futur accord. Et la solution trouvée n’est rien d’autre que le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l’Union européenne, maintien auquel s’oppose Westminster. Les dirigeants de l’Union européenne ont donc logiquement apporté mercredi une réponse décalée à Theresa May et à la fragile majorité parlementaire qui soutient l’amendement Brady: au lieu de changer le «filet», mieux vaut le rendre de facto inutile en se fixant un objectif plus simple pour la relation future. «Il existe plusieurs modèles de coopération avec les pays tiers. Si les demandes britanniques évoluaient au-delà d’un simple accord de libre-échange vers l’un ou l’autre de ces modèles, nous sommes immédiatement prêts à en discuter», a ainsi expliqué le négociateur européen Michel Barnier devant le Parlement.

Pour l’instant, Theresa May, qui ne veut pas entendre parler de libre circulation et s’accroche à l’idée de retrouver la capacité de négocier des accords commerciaux bilatéraux, n’a rien laissé entendre de tel. D’où la situation présente, qui confine à l’absurde. Faute d’entente sur l’Irlande, Européens et Britanniques s’acheminent tout droit vers une sortie sans accord, donc sans solution pour l’Irlande. Comme le faisait remarquer mercredi après-midi un député européen conservateur britannique: «À ce stade, nous n’avons pas de deal et dire que le deal n’est pas amendable mène au «no deal» et in fine à une frontière dure» dès le 30 mars 2019.

Une issue fatale qui semble plus probable que jamais. Mercredi soir, le président du Conseil européen, Donald Tusk, devait s’entretenir par téléphone avec Theresa May, peu après que la Commission européenne avait annoncé l’accélération de ses préparatifs d’urgence pour faire face à un «no deal». (24 heures)