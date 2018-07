«L’ascenseur social fonctionne en banlieue!»

«On dit qu’en banlieue rien ne change. C’est faux!»

Interview de Christophe Guilluy, géographe et auteur du «Crépuscule de la France d'en haut» (Flammarion)





– Vous critiquez le discours dominant sur les banlieues, pourquoi?

– Depuis les années 1980, on se fait des banlieues une représentation de ghetto ethnique. Et trente-cinq ans plus tard, on nous dit: rien n’a changé, c’est toujours la même chose. Or moi je dis: tout a changé! Les ZUS (zones urbaines sensibles) sont les territoires les plus mobiles de France, ceux où il y a le plus de mouvement. Les études le prouvent.



– Et qu’est-ce que cela signifie?

– Que les banlieues fonctionnent comme des sas, des zones d’entrée et de sortie de l’immigration. Ceux qui ont des diplômes, ceux qui trouvent du boulot partent, et ils sont remplacés par une nouvelle immigration. C’est stupide de prétendre que la politique de la ville est un échec! Simplement, ceux qui ont profité de ces aides quittent la banlieue et sont remplacés. En réalité, cela fait trente ans que ces territoires créent de la classe moyenne!



– Pourtant, ce sont toujours les mêmes images de voitures en flammes…

– C’est vrai. Ça s’explique en partie parce que les ZUS sont au cœur des métropoles et que la gentrification les enserre de toutes parts. Vous avez donc les territoires les plus pauvres dans les environnements les plus riches de France. Cela conduit à des tensions très fortes. Mais le fond du problème, c’est l’immigration et, bien sûr, c’est une question taboue: quand en permanence vous avez l’arrivée de gens précaires, sans formation, qui ne parlent pas la langue, avec des questions culturelles et qui viennent remplacer ceux qui partent, on n’en finit jamais.



– C’est aussi, dites-vous, un réservoir de main-d’œuvre…

– Le bobo parisien a besoin d’une nounou africaine pour garder ses enfants… Et le bâtiment ou la restauration sont aussi avides de main-d’œuvre bon marché.