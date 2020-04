L'hôpital d'Annecy participe à la vaste étude européenne Discovery

Le Centre hospitalier Annecy Genevois (Change) fait partie des 29 centres en France qui participent à l'essai clinique au niveau européen baptisé Discovery.

Dans «Le Messager», le docteur Violaine Tolsma, infectiologue, explique qu'il s'agit de «comparer plusieurs traitements antiviraux dans l’infection Covid-19». 800 patients sur 3200 sur le plan européen vont participer à cette étude coordonnée en France par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). À Annecy, 24 patients sont d’ores et déjà inclus sur les 32 prévus.

L’existence en Haute-Savoie d’un nombre de cas significatifs, ainsi que la présence dans l’établissement d’un Centre de recherche clinique (CRC), ont fait qu'Annecy a été retenu parmi les lieux d'étude.

Discovery concerne des patients atteints de formes sévères de la maladie. «Il faut avoir une infection confirmée et des besoins en oxygène», précise le Dr Tolsma au quotidien français. De plus, les personnes ne doivent pas avoir de contre-indications pour ces traitements.

Le patient qui rentre dans ce cadre-là se voit alors proposer de participer à l’étude. Ensuite, un tirage au sort est effectué pour savoir quel traitement il va recevoir. «C’est le principe de la randomisation, pour que les résultats soient interprétables», indique le Dr Tolsma.

Les malades sont divisés en cinq groupes: ceux recevant des soins standard, ceux à qui on ajoute du remdésivir (molécule non commercialisée), une association lopinavir-ritonavir (antiviral utilisé contre le VIH), lopinavir-ritonavir plus de l’interféron (utilisé contre les hépatites) et enfin la médiatique hydroxychloroquine (molécule utilisée dans les maladies chroniques inflammatoires).

Cet essai devrait durer jusqu’à fin avril-début mai.