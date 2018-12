L’hypothèse d’un second vote sur le Brexit prend lentement forme

Depuis l’officialisation, le 14 novembre, de l’accord entre le Royaume-Uni et les vingt-sept autres pays membres de l’Union européenne, les Britanniques sont libres de quitter l’organisation européenne. Pourtant, les députés britanniques refusent d’effectuer le grand saut. À une grande majorité, ils rejettent pour le moment l’accord négocié par leur première ministre, Theresa May. Pire, aux yeux de celle-ci, ils pourraient décider d’organiser un second référendum.

L'édito: L’histoire se répète au Royaume-Uni

Totalement opposée à cette option, la dirigeante conservatrice a rappelé, lundi, aux députés de la Chambre des communes qu’«il n’a jamais été suggéré, lors de l’organisation du référendum en 2016, qu’il puisse y en avoir un second. On avait promis aux Britanniques que le résultat de leur vote serait appliqué.» Elle leur a donc demandé solennellement: «Ne rompons pas la foi du peuple britannique en essayant d’organiser un autre référendum. Un autre vote provoquerait des dommages irréparables à l’intégrité de notre politique parce qu’il dirait aux millions de personnes qui ont cru en notre démocratie que celle-ci ne fonctionne pas. Un autre vote ne nous avancerait pas plus. Il diviserait encore plus notre pays au moment même où nous devrions agir pour l’unir.»

Absence de consensus

Le principal souci de Theresa May réside dans l’absence de consensus au sein de la Chambre des communes. Seuls environ 240 des 639 députés votants soutiennent pour le moment son accord. Tous les autres le refusent pour une raison ou autre. Soixante à quatre-vingts députés conservateurs estiment que l’accord ne permet pas une coupure assez radicale avec l’UE. Environ 230 députés travaillistes trouvent au contraire que la rupture serait trop brutale d’un point de vue économique. Les dix représentants du Parti démocrate unioniste voient en cet accord un premier pas vers le rattachement de l’Irlande du Nord à la République d’Irlande.

Enfin, l’élue Verte, les 35 élus du Parti national écossais (SNP), onze des douze libéraux-démocrates, une trentaine de travaillistes et une poignée de conservateurs refusent d’entériner le résultat du vote du 23 juin 2016 et réclament un second référendum. Incapables de s’entendre, les députés pourraient considérer cette dernière option comme la moins mauvaise.

Tony Blair dans la danse

L’ancien premier ministre travailliste Tony Blair est l’un des promoteurs les plus infatigables d’un second vote, et ce depuis le lendemain du référendum. Il refuse que soit considéré comme «antidémocratique» un second référendum sur la même question car «après trente mois de négociations, nous sommes en mode de crise. Le gouvernement est sens dessus dessous. Le parlement ne peut pas se décider. Notre connaissance de ce que quitter l’UE signifie s’est fortement accrue.»

Theresa May lui a répondu sans ménagement. Elle a qualifié sa tentative de «miner nos négociations en faisant la promotion d’un second référendum» d’«insulte à la fonction qu’il a autrefois occupée».

En effet, si les Vingt-Sept décident que le maintien du Royaume-Uni au sein de l’UE est finalement à leurs yeux l’option la plus favorable, il leur suffit d’arrêter de négocier avec Theresa May. La responsable britannique ne pourrait alors pas faire passer son accord aux Communes, ce qui pourrait engendrer un second référendum.

Obstacles

Plusieurs obstacles se dressent pour le moment en travers de cette solution. Le premier est tout simplement temporel: «Il faudrait environ vingt-deux semaines pour organiser un référendum», assure Meg Russell, professeur de politique britannique au University College de Londres (UCL) et spécialisée sur ses aspects constitutionnels. «Il faut que le parlement vote en faveur de sa tenue puis sur la question à poser à l’électorat.» Or, le Brexit est censé avoir lieu le 29 mars 2019, ce qui obligerait le gouvernement à demander une extension de l’article 50, sa demande officielle de sortie de l’UE.

Le second obstacle est politique. «Il est possible que le parlement accepte le principe d’un second référendum mais ne parvienne pas à légiférer sur la question à poser», poursuit Meg Russell. Theresa May proposera au vote les seules options de sortir de l’UE avec son accord ou de sortir sans accord. D’autres députés voudront permettre aux Britanniques de voter pour rester dans l’UE.

Les députés pourront réfléchir au bien-fondé d’un second référendum pendant leur coupure de fin d’année. Theresa May a en effet dévoilé lundi que le vote destiné à approuver son accord aura lieu la semaine du 14 janvier. Ce délai n’a pas satisfait l’opposition: le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a déposé une motion de défiance à l’encontre de la première ministre en raison de son refus d’organiser un vote dès cette semaine. Les députés pourraient voter mardi soir sur l’avenir de la première ministre.

