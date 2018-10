L’ouest de l’Ukraine bannit les œuvres en russe

«Notre distributeur de Lviv rompt le contrat. Aucune plainte ne lui a été adressée, mais il nous informe qu’il ne distribuera plus les exemplaires de notre magazine parce que certains de nos textes sont en russe». Le rédacteur en chef de «SHO», Oleksandr Kabanov, aura beau s’indigner, son distributeur appliquera la décision du Conseil régional de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Tout avait débuté le 18 septembre, lorsque 57 députés sur 84 y avaient prohibé livres, films, musique ou encore séries télévisées en langue russe «jusqu’à la fin de l’occupation russe de territoires ukrainiens». La Fédération de Russie a annexé la Crimée en 2014 et soutient des États séparatistes fantoches dans l’Est en guerre. Plus de 10'300 personnes ont déjà perdu leur vie dans le conflit qui perdure.

La langue russe n’est pas interdite pour autant, malgré les titres mensongers de médias russes. De même, il est peu probable que des «réactionnaires arrachent les langues de leurs compatriotes s’ils parlent russe», comme s’alarme le député Aleksei Jouravlev à Moscou. Il n’empêche que l’initiative inquiète et choque jusqu’aux chancelleries occidentales. «C’est tout simplement stupide», s’est indigné l’ambassadeur du Canada Roman Waschuk, ukrainophone de naissance. Et la Britannique Judith Gough de lui emboîter le pas sur Twitter: «Allez, la région de Lviv, vous pouvez faire mieux que ça…»

I couldn’t agree more. C’mon Lviv oblast, you’re better than this... (And I say this as a fan/student of both the Ukrainian and Russian languages) #tolerance #diversity https://t.co/ltKULHMMeP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 19 septembre 2018

De fait, Lviv tente depuis des années de se présenter comme la capitale culturelle de l’Ukraine, «ouverte sur le monde», comme son slogan l’affirme, et tolérante. En 2014, la mairie avait organisé une «journée de la langue russe» en solidarité de l’est russophone en guerre. Et le 19 septembre dernier, lendemain du vote, s’ouvrait le Salon du livre annuel, intitulé «Marché de la Liberté». En parallèle de plus de 1000 présentations et débats, de nombreux stands arboraient des ouvrages en russe.

Hormis l’interdiction très ciblée de la distribution du magazine «SHO», tous s’interrogent sur la faisabilité d’une telle interdiction à l’heure d’Internet, dans une seule région du pays, que viennent visiter des milliers de russophones chaque mois - avec des livres dans leurs bagages.

Instrumentalisation

De nombreuses langues, en plus de l’ukrainien et du russe, coexistent de manière pacifique en Ukraine. La question est néanmoins instrumentalisée à des fins politiques. Par la Russie, par la Hongrie plus récemment, mais aussi par les autorités ukrainiennes. Le président Petro Porochenko a fait de sa politique d’ukrainisation du pays un atout majeur de son bilan, en vue de sa réélection en 2019. Plusieurs médias et réseaux sociaux russes ont été bannis d’Ukraine, au nom de la lutte contre la propagande du Kremlin.

Cet ensemble d’initiatives, justifié par le climat de guerre, encouragé par des groupes nationalistes influents, ne va pourtant pas de soi en Ukraine. De nombreux soldats russophones mobilisés sur le front se sentent ainsi malmenés par cette politique d’ukrainisation et «incompris dans leur propre pays», comme le dénonce le romancier Serhiy Jadan. Une frustration qui pourrait s’exprimer dans les urnes en 2019. (24 heures)