L'ouragan «Lorenzo» s'approche de l'Europe

Un énorme ouragan tourbillonne actuellement sur l'Atlantique. Son petit nom: Lorenzo. Classé en catégorie 5 – la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson – il est la plus puissante tempête jamais observée dans le n0rd-est de l'océan. Selon les météorologistes, il pourrait toucher l'Europe, rapporte la chaîne LCI.

D'après l’agence américaine National Hurricane Center (NHC), le vent moyen par minute était de 200 km/h et les rafales montent à 300 km/h. Son intensité aurait largement dépassé celle de l’ouragan Julia en 2010, qui avait atteint la catégorie 4.

????Après avoir faibli, #Lorenzo est redevenu un cyclone majeur ce dimanche (catégorie 5/5). Avec une pression estimée à 915 hPa et des vents à 300 km/h, c'est le plus puissant cyclone jamais observé dans le nord-est du bassin #Atlantique ! ---> https://t.co/BvlZxk1I9k pic.twitter.com/ia1KtN3AU2 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 29 septembre 2019

Ce qui inquiète les météorologues, c'est sa trajectoire. Car Lorenzo ne se dirige pas comme d'habitude sur les Antilles ou les Caraïbes, mais bel et bien sur l'Europe. Et, rétrogradé en catégorie 2 ou 3 lundi, il devrait déjà frapper les Açores mercredi avec des vents de plus de 180 km/h. Ensuite, l'ouragan, même s'il va sans doute perdre encore en intensité, pourrait toucher l'Irlande et l'Europe du Nord-Ouest, voire les côtes bretonnes.