La Biélorussie de Loukachenko veut remplir les stades, en pleine crise du coronavirus

Depuis vendredi, les Biélorusses vont se protéger du coronavirus comme leur a dit leur président, Alexandre Loukachenko: dans les stades de football et de hockey sur glace. L’indétrônable «Batka», à la tête du pays depuis 1994, dénonce «la psychose» mondiale et se refuse à toutes mesures d’urgence.

Contre la pandémie, il énumère des conseils de grand-père: boire de la vodka, manger de la crème, respirer le grand air, faire du sport et… aller soutenir son équipe. Ainsi les championnats nationaux de football et de hockey sur glace se poursuivent-ils, comme si de rien n’était. Une chance inattendue pour la Biélorussie sur la scène internationale, des chaînes étrangères achetant les droits de diffusion pour combler les appétits frustrés des amateurs européens de sports.

Les stades seront toutefois moins remplis. Par précaution, des clubs de fans ont recommandé de ne pas s’y rendre. «Moi, je regarderai les matches depuis chez moi», ironise Sergueï, l’un de ces simples opposants qui, depuis des années, dénoncent le régime d’Alexandre Loukachenko. Face aux préoccupants signes sur la propagation du virus, ce père de famille a choisi de vivre avec sa femme et sa fille de 11 ans en autoconfinement depuis trois semaines dans leur appartement de Minsk. «Ceux qui veulent croire Loukachenko, au fin fond de la campagne ou derrière les écrans des télévisions publiques, continuent de lui faire confiance même en cas de pandémie. Nous, on préfère prendre nos responsabilités et nous protéger.»

Il y a une hausse inhabituelle de pneumonies. Les parents préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Des profs sont morts, sans doute du virus» Une journaliste indépendante

Longtemps qualifié de «dernier dictateur d’Europe» par la diplomatie occidentale, aujourd’hui moqué en «dernier démocrate d’Europe» par les esprits les plus ironiques à Minsk, «Batka» joue plus que jamais son rôle de «père» protecteur de la nation. Il argue qu’il est dangereux d’interdire aux Biélorusses de sortir de chez eux. Il considère que l’isolement de masse dans les appartements peut contribuer à la détérioration de la condition de ceux qui sont déjà infectés.

«Le tracteur guérit»

Droit dans ses bottes d’ancien directeur de kolkhoze devenu autocrate, il a appelé les 9,5 millions de Biélorusses à continuer de travailler, à aller aux champs et… à conduire des tracteurs. Lui qui, depuis plus d’un quart de siècle, entretient son pouvoir grâce à une économie étatique et un régime paternaliste, des élections arrangées et des intimidations sur l’opposition, sait parler à sa nation, pays agricole à la forte mentalité rurale. «Le tracteur guérit tout le monde», a-t-il lancé.

Dans sa dernière interview, Alexandre Loukachenko affirmait qu’il y avait seulement 304 cas de coronavirus dans le pays, et quatre décès. «Difficile de croire ces chiffres très faibles», nous a confié une journaliste indépendante. «Les autorités donnent peu de chiffres, et très irrégulièrement. Dans les hôpitaux, il y a pourtant une hausse inhabituelle de pneumonies. Les parents préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Des profs sont morts, sans doute du virus.»

Les élèves sont autorisés à ne pas venir en classe et le gouvernement s’apprêterait à donner des vacances supplémentaires à partir de la semaine prochaine. D’autres signes sont révélateurs. À Minsk, restaurants et magasins se vident, des entreprises organisent le télétravail, les pharmacies manquent de masques et d’antiseptiques… La méfiance est d’autant plus grande que les Biélorusses se souviennent des mensonges des autorités après la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Le déni du régime de Loukachenko pourrait s’expliquer par la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs années. Les difficultés se sont encore accrues en février à cause du regain de tensions avec la Russie, ce puissant voisin qui, avec les ventes d’hydrocarbures à bas prix et l’achat des exportations des produits biélorusses non compétitifs sur le marché mondial, assure la survie artificielle de son économie. Confiner le pays aujourd’hui reviendrait à infliger un coup potentiellement fatal au régime, économiquement et politiquement.