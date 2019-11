La Commission von der Leyen sur les rails, enfin!

Il n’y aura pas eu d’ultime suspens. Mercredi, Ursula von der Leyen et les 26 autres membres de la nouvelle Commission européenne ont été adoubés par le Parlement à Strasbourg, à une large majorité des deux tiers. Un vote salué par un «Au travail !» libérateur de la part de l’ancienne ministre de la défense allemande qui sortait d’un mois de joutes partisanes l’ayant obligé à remplacer trois des membres de son équipe et à repousser d’un mois son investiture.

Est-ce forte de cette première leçon politique que celle sur qui personne ne pariait au moment des élections européennes de mai s’est abstenue de puiser comme ses prédécesseurs dans le vieux fond des «Pères fondateurs» des années 1950? Elle a préféré en tout cas placer son discours sous le signe de la révolution de velours et de son héros, le tchèque Vaclav Havel. Une manière de conjurer les tensions entre Est et Ouest qui divisent sa propre famille politique, la démocratie-chrétienne. «Inspirons nous de cet esprit optimiste et volontaire qui a fait tomber le rideau de fer il y a trente ans», a-t-elle lancé.

Accoutumée aux arrangements de la grande coalition allemande où elle a été pendant ces six dernières années ministre de la défense, elle ne s’est risquée à aucun arbitrage politique. «J’ai une vaste majorité de partis pro-européens», a-t-elle dit. Une recette pour l’immobilisme, selon ses adversaires. Elle assume de vouloir réconcilier les contraires. Le «pacte vert», qui sera le premier acte politique de la Commission, sera «notre nouvelle stratégie de croissance» créatrice d’emplois, a-t-elle expliqué.

Elle défendra ce credo lundi, à Madrid, en ouverture de la conférence des Nations Unies pour le climat. «Nous ne représentons qu’environ 9% des émissions mondiales», a-t-elle admis. «Nous devons entraîner le reste du monde.» Malgré l’opposition de quatre pays centre-européens, dont la Pologne, la nouvelle patronne de l’Exécutif s’est engagée à mettre l’Union en ordre de bataille pour devenir la première puissance économique à atteindre la «neutralité carbone»… En 2050.

D’ici là, Ursula von der Leyen, en binôme avec le nouveau président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, sera ramenée à un défi beaucoup plus prosaïque: doter ses ambitions industrielles et numériques de l’Union d’un budget pour faire face à la concurrence brutale des États-Unis et de la Chine. Elle a assuré mercredi vouloir «moderniser» les moyens dérisoires (1% du PIB européen) dont dispose l’Union, à défaut de les augmenter.

Or, les négociations sont actuellement bloquées, aucun pays ne voulant renoncer aux bénéfices qu’il tire de cette manne. Et même chez ceux qui en ont les moyens, l’humeur n’est pas à la relance. Au moment où elle était intronisée, la chancelière allemande Angela Merkel rappelait depuis Berlin qu’il serait «absurde» de s’endetter… En dépit des taux négatifs qui soulagent actuellement les comptes publics. Le sommet européen des 11 et 12 décembre, où les Vingt-Sept doivent sceller la réforme du fonds de sauvetage de l’euro créé en pleine tourmente, en 2012, sera un premier test.

Sauf scandale majeur, le système institutionnel européen garantit à Ursula von der Leyen cinq années en exercice. Ce n’est pas trop pour montrer qu’il est possible de rester fidèle au multilatéralisme qui a vu naître l'Union, tout en affirmant une «souveraineté européenne», face à trois rivaux: États-Unis, Chine et Russie, qui assument, chacun à leur manière, la rupture avec l’ordre mondial et les valeurs de la révolution libérale de la fin du XXe siècle. Son plus grand risque n’est pas la chute, mais la paralysie.