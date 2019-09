La Cour suprême inflige un camouflet à Boris Johnson

John Bercow est apparu souriant comme jamais devant le parlement de Westminster. Le président de la Chambre des Communes avait clairement exprimé son mécontentement, lors de la suspension du parlement le 10 septembre. Mardi, il a accueilli avec triomphe «le jugement de la Cour suprême, selon lequel la suspension du parlement était illégale. Les juges ont réitéré le droit et le devoir du parlement de se réunir à ce moment crucial, pour surveiller l’Exécutif et obliger les ministres à rendre des comptes.»

La décision de la Cour suprême, prise à «l’unanimité de ses onze juges», a eu l’effet d’une bombe dans le monde politique britannique. John Bercow, chargé par la plus haute instance judiciaire de prendre en main la suite des affaires, a immédiatement fait savoir que «la Chambre des Communes devait se réunir au plus vite. Dans ce but, je vais discuter avec les chefs des partis de manière urgente». Les responsables conservateurs et travaillistes n’ont pas tardé à s’entendre sur la nécessité de rouvrir le parlement, dès mercredi. Quelques minutes plus tard, le dirigeant travailliste, Jeremy Corbyn, a immédiatement bouleversé le programme du congrès annuel de son parti, qui se déroule depuis dimanche dans la ville de Brighton. Il a «invité Boris Johnson à reconsidérer sa position, comme le veut la formule consacrée, et à devenir le premier ministre au plus court mandat de l’histoire». Rayonnant, il l’a ensuite apostrophé: «Obéissez à la loi, retirez un Brexit sans accord de la table et ayons une élection pour élire un gouvernement qui respecte la démocratie et l’État de droit!»

Fragilisé

Le premier ministre avait déjà indiqué qu’il ne démissionnerait pas si la Cour suprême statuait contre lui. Actuellement à New York pour participer à l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies (ONU), il n’a pas changé de position lors de son intervention mardi. Après avoir indiqué son désaccord avec la décision de la justice, il a répété que «la priorité pour nous est d’obtenir un bon accord et c’est ce à quoi nous travaillons».

Le leader conservateur a tenté de faire bonne figure. Sa position est pourtant extrêmement fragilisée. La clarté du jugement de la Cour suprême a en effet radicalement modifié l’état des forces politiques. La stratégie de Boris Johnson semblait jusqu’alors avoir fonctionné puisque Paris, Berlin et même Bruxelles se disaient plus ouverts que jamais à une modification, voire à une disparition du filet de sécurité irlandais, principal blocage à l’adoption de l’accord par les députés conservateurs. Les onze juges ont brisé son élan. Lui et ses ministres ne pourront plus consacrer toute leur énergie aux négociations avec les Vingt-Sept, puisqu’ils devront rendre des comptes aux députés et aux comités parlementaires.

Corbyn conforté

À l’inverse, la gifle infligée au leader conservateur pourrait avoir remis en selle un parti travailliste en pleine déconfiture. Au centre du malaise au sein du Labour, un désaccord sur le Brexit. Depuis une dizaine de jours, les collègues de Jeremy Corbyn jugeaient qu’il devait absolument soutenir le maintien du Royaume-Uni au sein de l’UE, au cas où un second référendum devait être organisé. Il s’y était jusqu’alors opposé, refusant de lâcher les électeurs de son parti qui ont voté en faveur du Brexit. Au désespoir de nombreux adhérents travaillistes.

Renforcé lundi soir dans sa position par un vote à main levée des membres de son parti et rendu enthousiaste par le jugement de la Cour suprême, Jeremy Corbyn n’a pas changé de ligne. Lors de son discours de clôture du congrès travailliste, avancé de mercredi à mardi pour lui permettre d’être présent à la réouverture du parlement, il a choisi de se présenter comme celui qui fera tomber Boris Johnson et les conservateurs. L’odeur de la victoire est euphorisante et unificatrice. Au moins pendant quelques jours.