«La Suisse représente un rappel de ce que l’Espagne n’est pas»

Le changement de premier ministre à Madrid est suivi de très près à Barcelone. Cinq jours après la chute du conservateur Mariano Rajoy et l’accession au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez, Quim Torra, le nouveau président de la Catalogne, se confie pour la première fois à un média suisse sur l’avenir de sa région.

Qu’est-ce qui pourrait changer avec la nomination de Pedro Sánchez?

Nous sommes dans l’attente des premières décisions qu’il prendra. Nous ne savons pas si nous aurons affaire au Pedro Sánchez qui fut le complice de l’attaque contre la démocratie après le référendum en octobre, ou s’il sera le Sánchez qui s’est exprimé vendredi dernier en faveur du dialogue avec nous. Le choix des ministres de son gouvernement nous donnera une première indication du ton que le nouveau premier ministre souhaite donner à son mandat. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Il y a actuellement des prisonniers politiques incarcérés dans les geôles espagnoles. Leur mise en détention préventive ne se justifie en aucun cas. Si Sánchez souhaite se montrer crédible dans sa volonté de dialogue et de négociation avec la Catalogne, il devra le démontrer en agissant sur ce point.

Ces politiciens catalans détenus pourraient-ils être amnistiés?

Nous ne voulons pas d’amnistie. Ce serait reconnaître qu’ils ont commis un délit. Nous n’allons pas accepter l’idée que permettre aux citoyens d’exprimer leur préférence politique dans les urnes soit un délit. En aucun cas. Nous souhaitons que la justice fonctionne sans interférence politique. Il ne faut pas oublier que dans les pays où la justice fonctionne de manière indépendante des pouvoirs politiques, les représentants catalans ont été remis en liberté après avoir été entendus au tribunal. Nous ne souhaitons pas d’amnistie, nous voulons la justice.

Selon la loi espagnole, la mise sous tutelle doit prendre fin dès qu’un nouveau gouvernement est élu. Est-ce déjà le cas?

Cette mise sous tutelle n’a plus cours en Catalogne depuis l’entrée en fonction des membres du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de possibilité que l’État espagnol l’active à nouveau. Le but de notre mandat, c’est de construire la République indépendante de Catalogne, parce que nous ne souhaitons pas vivre sous la menace constante de la suspension de nos droits démocratiques et dans un climat de persécution politique et judiciaire.

Quel sera le rôle de Carles Puigdemont dans le nouveau gouvernement?

Ma promesse, et celle de tous les membres de mon gouvernement, est de réinstituer dès que possible le président Puigdemont et tous ses conseillers qui ont été persécutés et sont soit en exil soit en prison. Nous ne pouvons pas donner une date ni un calendrier pour son retour à la présidence de la Catalogne. Mais le plus beau jour de ma trajectoire politique sera celui où le président Puigdemont retournera au Palais de la Généralité et retrouvera ses fonctions.

Vous avez comparé les Espagnols à des bêtes sauvages, ce qui vous a valu d’être traité de suprémaciste catalan…

C’est tout faux. Je suis atterré que quelqu’un pour qui la démocratie et la richesse culturelle sont si importantes doive se justifier d’une phrase sortie de son contexte. C’est intéressant de constater que ceux qui ont le plus travaillé à créer cette image mensongère de ma personne sont aussi ceux qui

persécutent la diversité linguistique en Catalogne. C’est possible que cette campagne ait fonctionné à l’étranger. Mais je suis décidé à démontrer que notre projet est lié au futur de la Catalogne et que nous ne nous sommes jamais arrêtés à l’origine des personnes.

Que pensez-vous du modèle suisse, que vous mentionnez régulièrement?

En Espagne, nous faisons énormément référence au modèle fédéral. L’État espagnol tente de nous faire croire que le système d’autonomie est un modèle fédéral avec un autre nom. Ce n’est pas vrai. Je souhaite que les gens qui veulent parler de fédéralisme s’inspirent de la Suisse et de son respect des différences, de sa richesse linguistique et des domaines de compétences attribués aux cantons. En outre, je voudrais faire remarquer que le modèle démocratique suisse estime que voter n’est jamais un problème, mais une solution. À de nombreux égards, la Suisse est un exemple et un rappel de ce que l’Espagne n’est pas.

