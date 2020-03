La bataille de Paris, avec Agnès Buzyn et un dernier sprint de 48h

Pour les élections municipales, comme toujours en France, Paris sera mère de toutes les batailles, et trois femmes se battent pour en devenir la maire: la favorite socialiste, Anne Hidalgo; la challenger Républicaine, Rachida Dati; et la valeureuse Marcheuse, Agnès Buzyn. Au dernier sondage, Hidalgo a repris une légère avance (26% des intentions de vote) sur Dati (23%), tandis que Buzyn (19%) les talonne. Les autres candidats, notamment le Vert David Belliard (11%) et l’ancien Marcheur Cédric Villani (7%), sont largement distancés.

Méfiez-vous de ces chiffres, car la bataille de Paris s’annonce confuse en raison de la complexité du mode électoral et des alliances possibles entre les deux tours: les élections se font par arrondissement, sur 17 circonscriptions où la liste arrivée en tête empoche la moitié des sièges tandis que l’autre moitié est répartie à la proportionnelle. Après cela, chaque Conseil d’arrondissement élu désigne, proportionnellement à sa population, ceux d’entre eux qui siégeront au Conseil de Paris. Et c’est cet organe, composé de 163 conseillers parisiens, qui élit le maire de la ville…

Jusqu’au-boutiste

Cette abstruse procédure a le mérite de maintenir le suspense et Agnès Buzyn, la remplaçante au pied levé de Benjamin Griveaux (victime de la fuite d’images compromettantes), a décidé d’en profiter pour mener campagne jusqu’au bout: alors qu’Anne Hidalgo mettait la pédale douce ces derniers jours en raison du coronavirus, que Rachida Dati réservait ses sorties à des publics spécifiques, elle s’est lancée jeudi et vendredi dans une tournée de tous les arrondissements sous le slogan: 48h pour changer Paris.

Ce vendredi matin, pourtant, Covid-19 a manifestement frappé: place Denfert-Rochereau, la circulation est aussi chaotique que d’habitude mais à l’entrée des catacombes, deux touristes seulement attendent au lieu de la file habituelle de 50 ou 60mètres… Agnès Buzyn n’en a cure, elle va au contact. Pas de poignées de main, on se tape les coudes, mais sinon elle agit comme d’habitude, sans tenir des distances particulières, assez loin en somme des avertissements solennels du président la veille au soir.

Avec des habitants du quartier et les candidats locaux de La République en marche!, elle fait le tour de la place. «Vous vous rendez compte: cette place est devenue tellement illisible et compliquée pour les piétons que certaines personnes âgées prennent le bus pour la traverser», s’indigne une habitante qui rêve d’en faire un haut lieu de la capitale, «une place de l’Étoile du XIVe», avec une allée de promenade et un petit square au centre. «Et les enfants qui pourraient aller vers le lion», ajoute-t-elle. Buzyn approuve.

Pas touche au «vert»

Plus loin, le petit groupe croise un cafetier qui l’arrête, un brin provocateur: «Qu’est-ce que vous pouvez faire pour nos charges?» «Moi, je propose une exonération des taxes de voirie pendant six mois.» L’argument semble porter mais déjà on repart, jusqu’aux grilles d’un petit jardin à la française d’un ancien pavillon d’hôpital menacé de disparaître pour des logements sociaux. «Moi, c’est simple: je n’imagine pas de toucher à un espace vert», déclare la candidate entourée de l’approbation des habitants.

À ce moment, comme elle le fera plusieurs fois dans la journée, une assistante glisse une petite fiche à Agnès Buzyn pour tourner un clip de 40 secondes à poster sur les réseaux sociaux. Pas le temps de s’attarder, on s’engouffre dans un taxi pour filer dans le XIIIe, au marché Auguste-Blanqui. Aux commerçants, elle distribue ses encouragements: «Je sais que les temps sont difficiles pour vous, on ne vous oublie pas, on est avec vous!» «Merci», réplique un poissonnier en train d’ouvrir des coquilles Saint-Jacques, et dès qu’elle a tourné le dos: «Même si elle peut rien faire… La pauvre, elle ne peut pas régler tous les problèmes.»

Certains pourtant ont cet espoir. Un handicapé en chaise roulante bloque le passage: il a une quarantaine d’années, vit avec sa mère dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur et demande depuis huit ans à être relogé. «Depuis huit ans! Comment est-ce possible?» «J’ai écrit à Hidalgo, mais pas de réponse.» «Dans notre programme, les critères d’attribution seront…» «Oui, mais moi c’est urgent, je n’en peux plus!»

Promesses de campagne

Elle baragouine des explications, promet que si elle est élue, son dossier sera prioritaire et on repart vers d’autres demandes, d’autres soucis, tout le quotidien, petit et immense, de la Ville Lumière. Agnès Buzyn y croit, elle évoque un sondage qu’elle vient de recevoir qui la donne à 20%, derrière les deux autres mais en hausse.

«Je la sens bien!» lâche-t-elle soudain dans une formule qui détonne un peu avec son personnage. Ambiance de campagne… Dans deux jours, dimanche soir, à 20h, les résultats du premier tour tomberont.