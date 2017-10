La bataille du glyphosate empoisonne l’Europe

Polémique à Bruxelles. L’Union européenne doit se prononcer ce mercredi sur un sujet des plus controversés: le renouvellement de l’autorisation du glyphosate, un herbicide dont le degré de toxicité fait débat. A mesure que le vote approchait, la pression s’est accentuée sur la Commission européenne, qui avait proposé de renouveler pour dix ans la licence de cette substance. Une pétition citoyenne réclamant son interdiction a reçu plus de 1,3 million de signatures. Et ce mardi, le Parlement européen vient de voter une résolution demandant l’élimination progressive de la substance d’ici à cinq ans, par «principe de précaution». Du coup, la Commission a révisé sa proposition, qui à présent n’envisage plus qu’un renouvellement pour cinq ou sept ans, dans l’espoir d’obtenir le soutien d’une large majorité d’Etats…

Très concrètement, le sort du glyphosate doit être tranché ce mercredi par un comité d’experts composé de représentants des Etats membres. La France, l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg ont annoncé être opposés à l’herbicide. L’Allemagne, elle, devrait s’abstenir. Or, pour que le glyphosate soit interdit, il faudrait que seize Etats représentant 65% de la population de l’UE se prononcent contre la proposition de la Commission. Bref, le renouvellement de l’autorisation du glyphosate semble probable. Au grand dam des opposants.

Mais comment, après quatre décennies d’utilisation et des centaines d’études scientifiques, la toxicité du glyphosate peut-elle encore faire débat? «La technique utilisée par l’industrie, c’est de semer le doute et de se positionner comme dépositaires de la science», résume Monique Goyens, directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). Ainsi, le glyphosate est présenté comme efficace (dans le cadre d’un modèle agricole productiviste) et sans alternative crédible à court terme.

Séduire chercheurs et députés

Selon les dizaines de milliers de pages des «Monsanto Papers», publiées cet été grâce à un cabinet d’avocats américain, l’entreprise américaine a fait de la confusion une arme, transformant le débat scientifique en bataille idéologique. Parmi les techniques utilisées, le ghost-writing, c’est-à-dire le fait de payer des scientifiques pour qu’ils signent des études écrites par des employés de Monsanto, dont le RoundUp, à base de glyphosate, est un produit phare. L’entreprise est également accusée d’avoir dissimulé, dans les années 80, des rapports démontrant que le glyphosate est cancérogène. Interrogé au sujet de ces pratiques, Alistair Hide, directeur des affaires Europe et Moyen-Orient de Monsanto, estime que «ces allégations sont fausses. Il nous paraît clair que les personnes qui les disséminent sont soit mal informées, soit visent délibérément à tromper le public.» Exactement ce dont est accusé Monsanto par ses détracteurs.

L’importance de ces révélations a pourtant conduit le Parlement européen à organiser une audience publique, le 11 octobre à Bruxelles, afin de questionner l’influence de Monsanto sur les agences européennes (lire ci-dessous). L’entreprise a refusé d’y être représentée, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un «forum équitable». Les députés, ulcérés, ont interdit l’accès du Parlement aux deux lobbyistes de Monsanto. Ce qui n’empêchera pas l’entreprise d’essayer d’influencer les parlementaires, ses intérêts étant représentés par d’autres cabinets. A l’instar d’EuropaBio – «une association au nom trompeur, et à qui il faudrait étendre cette interdiction», estime le député belge Marc Tarabella, qui plaide pour la création d’un comité d’enquête qui obligerait Monsanto à venir témoigner.

Monique Goyens note que «toute l’industrie chimique, pas seulement Monsanto, est très agressive, bien plus que l’industrie agroalimentaire. Les sommes en jeu sont énormes.» Elle se souvient d’avoir été contactée par l’European Crop Protection (ECPA) il y a quelques années: «Ils m’ont invitée à un conseil consultatif, au prétexte de vouloir être plus écolos. Mais ils ne voulaient pas un changement de fond, ils cherchaient à communiquer. J’ai démissionné: en m’incluant dans leur conseil, ils ont essayé d’acheter mon silence.»

Discréditer les opposants

Le doute est aussi activement entretenu sur les réseaux sociaux. Des blogueurs et des sites proches des intérêts ou des idées de l’industrie agrochimique y critiquent systématiquement les journalistes ou les scientifiques qui se sont exprimés contre le glyphosate dans des campagnes qui, si elle ne sont pas organisées, en ont au moins l’air. Ainsi, David Zaruk, du blog propesticides The Risk-Monger, a mis en cause la crédibilité du Dr Christopher Portier, qui a participé à l’évaluation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS, concluant que le glyphosate était un «cancérogène probable». David Zaruk, qui nie tout lien financier avec Monsanto mais ne cache pas avoir travaillé, «il y a plus de dix ans», pour le secteur, reproche au Dr Portier d’avoir touché 160 000 dollars de la part d’un cabinet d’avocats cherchant à prouver que le glyphosate est nocif – ce que ce dernier a reconnu. Des faits que le blogueur utilise pour remettre en cause à la fois les compétences du chercheur et pour décrédibiliser le CIRC.

La journaliste française Marie-Monique Robin a consacré deux documentaires à la firme américaine. Dans Monsanto face à ses juges, qui vient de sortir, elle alerte sur les dangers du glyphosate autant pour la santé que pour l’environnement. Dans un communiqué, l’entreprise a condamné les «méthodes» de «l’activiste». «Discréditer ses opposants, c’est l’une des techniques de Monsanto, précise la documentariste. Ils ont essayé de trouver des failles dans Le monde selon Monsanto, sorti en 2008, mais n’y sont pas parvenus. Aux Etats-Unis, ils intentent des procès aux journalistes, même s’ils savent qu’ils vont perdre, pour les dissuader d’enquêter.» Marie-Monique Robin avoue être «fatiguée de tout ça». «C’est stressant. J’ai porté plainte contre un blogueur qui a publié un email que j’ai envoyé au CIRC. Comment l’a-t-il obtenu? Je me demande si Monsanto n’a pas piraté ma boîte mail.»

Deux agences européennes dans la tourmente

Le débat sur le glyphosate n’a pas épargné les agences européennes, vertement critiquées depuis quelques semaines, tant sur la qualité de leur travail que la pertinence de leurs procédures. En effet, c’est sur leur avis favorable que la Commission européenne a proposé aux Vingt-Huit de renouveler l’autorisation du glyphosate pour dix ans.

L’inquiétude quant à l’indépendance de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) réside dans le matériel scientifique utilisé. Soit avant tout des études réalisées par les industriels, car c’est aux fabricants de prouver l’innocuité des produits qu’ils veulent mettre sur le marché. A l’inverse, le CIRC se base sur des études publiques. Rien d’anormal donc à ce que de larges parties du rapport rendu par l’EFSA soient copiées des études de Monsanto, assure l’agence. Ce qui l’est en revanche, c’est que ces reprises ne sont pas indiquées, soulignent les ONG.

Quant à la transparence, même si les deux agences publient un maximum d’informations, elles n’ont pas le droit de divulguer les travaux contenant des secrets d’affaires. Et, dans une étude, le think tank Corporate Europe Observatory (CEO) a estimé que 46% des experts de l’EFSA étaient en conflit d’intérêts avec l’industrie. Bernard Url, directeur exécutif de l’EFSA, estime que «les accusations contre l’agence sont fausses et servent un agenda politique. Si l’on mélange le débat scientifique et le débat politique, on ne peut qu’y perdre.»

De l’avis du Dr Christopher Portier, qui a travaillé sur l’étude du CIRC, «non seulement l’EFSA n’a pas respecté ses procédures, mais la qualité de son travail laisse à désirer, comme celui de tant d’agences dans le monde!» La question de la qualité est au cœur des débats: les études jugées trop faibles sont écartées. A moins, disent certains députés, qu’elles le soient parce qu’elles ne vont pas dans le sens souhaité.

Pour la députée suédoise Jytte Guteland (socialiste), membre de la Commission Environnement, «l’EFSA traverse une crise de confiance, mais l’agence a surtout besoin qu’on lui alloue plus de fonds pour travailler correctement… Et que l’on modifie les procédures.» Pour sa collègue française Angélique Delahaye (Parti populaire), «l’EFSA porte surtout la responsabilité des Etats membres». Bref, «si les décideurs politiques veulent changer les règles, on s’adaptera», résume le directeur de l’ECHA, Tim Bowmer. Les procédures ont été validées par le Parlement et la Commission. (24 heures)