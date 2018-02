La carie allemande se soigne à l'assurance

Contrairement à certains Vaudois, quand ils ont mal aux dents, les Allemands ne se demandent pas immédiatement si cela va être trop cher pour eux. Les assurés ne déboursent rien chez le dentiste! Même pas un «ticket modérateur» de quelques euros. L’Allemand ne sait même pas combien coûtent les soins. Il pose sa carte en plastique sur le comptoir et il ne se préoccupe de rien. «Je ne vois jamais de factures à part pour le nettoyage dentaire annuel (prophylaxie)», explique Bettina Pohl, une institutrice de 47 ans assurée à la caisse Techniker Krankenkasse (TK), l’une des 110 caisses maladie publiques du pays.

Rappelons que, chez nos voisins, l’assurance maladie dans son ensemble couvre pratiquement tous les soins (spécialistes en tous genres), médicaments et hôpitaux. Tout cela a évidemment un coût pour le citoyen, mais il est directement prélevé sur le salaire. En 2018, le taux de cotisation était de 7,3% du salaire brut pour l’employé et l’employeur. La caisse reçoit donc 14,6% du revenu mensuel brut du salarié. Et en fonction du niveau de ce revenu, les employés peuvent être amenés à payer un peu plus.

Couverts à 100%

Revenons aux dents, les soins conservateurs sont couverts à 100% en Allemagne pour les 70 millions d’assurés du régime général, soit 90% des patients (10% vivent sous le régime de l’assurance privée). «Il n’y a que les prothèses, les soins d’orthodontie et la prophylaxie qui ne soient pas couverts entièrement par les caisses, sauf pour les enfants de moins de 18 ans», précise Michael Kleinebrinker, de la Fédération des caisses publiques d’assurances (GKV).

Lorsque le patient doit supporter une partie de ces prestations non remboursées à 100%, le dentiste fait un rapport et l’envoie à la caisse qui évalue la gravité du problème. C’est elle qui décide de la part à payer pour le patient. Sur les 3,6 Md€ payés par les caisses pour les prothèses, les patients ont déboursé environ 70% de leur poche, soit plus de 2 Md€.

Basée sur le principe de solidarité, la couverture maladie en Allemagne reste néanmoins très éclatée par rapport à d’autres pays comme la France. Pour améliorer les performances et réduire les coûts administratifs, les caisses publiques fusionnent depuis des années (elles étaient 1200 en 1990 contre 110 aujourd’hui!). Les Allemands ont introduit par ailleurs le droit de changer de caisse une fois par an, ce qui permet d’aiguiser la concurrence. Les caisses peuvent attirer des assurés en vantant leurs mérites. «Elles sont libres de proposer des prestations supplémentaires qui les différencient des autres», explique Michael Kleinebrinker.

Si la politique de santé est décidée par le gouvernement, le remboursement des soins dentaires (13 Md€ en 2016), en revanche, ne l’est pas. C’est une commission paritaire qui réunit les fédérations de médecins, les caisses d’assurances maladie et les hôpitaux qui fixe les tarifs. «Ce sont eux qui se mettent d’accord sur les prix, pas le gouvernement», insiste un porte-parole du Ministère de la santé.

La cote des complémentaires

Chaque prestation obtient un nombre de points dont la valeur évolue (inflation, différences régionales, etc.). Ainsi, pour assurer une plus grande solidarité géographique, les tarifs varient considérablement entre l’ouest du pays, riche, et les anciennes régions de la RDA communiste, économiquement défavorisées. L’avantage du système des points est aussi administratif: cela évite de remettre constamment à jour les prix sur les documents.

Bien que le degré de couverture dentaire soit exceptionnel en Europe, les Allemands ont recours également aux assurances complémentaires. «Les affaires fleurissent dans ce domaine», remarque d’ailleurs Michael Kleinebrinker. Plus de 14 millions d’assurés y ont déjà souscrit. «Mais une complémentaire ne s’avère pas indispensable en raison du degré de couverture dentaire en Allemagne», insiste Jens Nagaba, de l’Ordre fédéral des chirurgiens-dentistes.

Par ailleurs, la prévention fait partie de la politique de santé en Allemagne. Pour encourager une bonne hygiène dentaire, les Allemands ont introduit le «carnet bonus» il y a 20 ans. Tamponné à chaque visite par le dentiste, il offre une couverture supplémentaire, jusqu’à 65% pour les prothèses.

Enfin, le renoncement aux soins diminue, la couverture devenant notamment presque totale pour des plus démunis. «Cela n’exclut pas entièrement le problème», admet Michael Kleinebrinker. Le ticket modérateur a été notamment supprimé en 2013 parce qu’il pénalisait les familles à revenus modestes qui renonçaient aux visites, surtout préventives. «Dix euros par personne et par trimestre, c’est déjà beaucoup pour quelqu’un qui bénéficie de l’aide sociale. Par ailleurs, ce ticket était un monstre administratif coûteux et inefficace», juge Michael Kleinebrinker. Introduit par la gauche dans les années 2000, l’objectif était de réduire le «tourisme dentaire». Cela n’a jamais fonctionné. (24 heures)