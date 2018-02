La cote de popularité de Macron chute de 6 points

La cote de popularité d'Emmanuel Macron recule de six points, à 44% de bonnes opinions, dans le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD). D'autres enquêtes récentes concluent au même phénomène.

Selon ce sondage réalisé du 9 au 17 février, 55% des personnes interrogées se disent mécontentes d'Emmanuel Macron comme président de la République.

La chute de popularité du chef de l'Etat est de 10 points chez les sondés âgés de 50 à 64 ans, dans un contexte notamment marqué par une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour une grande partie des retraités.

La popularité du Premier ministre, Edouard Philippe, recule pour sa part de trois points, passant de 49% à 46%.

Le sondage a été réalisé en ligne et par téléphone auprès d'un échantillon de 1943 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (ats/nxp)