La course à la succession d’Angela Merkel est lancée

Les papables

La mini-Merkel



Annegret Kramp-Karrenbauer





Tous les présentateurs de télé ont déjà écorché son nom. Pour cette raison, Annegret Kramp-Karrenbauer est surnommée «AKK». Nommée en février dernier au poste de secrétaire générale de la CDU, elle était la dauphine de la chancelière. À 56 ans, AKK est encore peu connue hors des frontières de la petite région de Sarre qu’elle a dirigée pendant sept ans. Son pragmatisme et sa patience lui ont valu le sobriquet de «Mini-Merkel». Mais contrairement à la chancelière, elle a des positions très conservatrices. Elle refuse notamment le mariage pour tous, le double-passeport ou l’avortement.



Le jeune loup



Jens Spahn





Pour calmer ses ardeurs, la chancelière Merkel l’avait nommé au gouvernement dans l’espoir qu’il se taise. Mais le ministre de la Santé a continué à réclamer haut et fort une politique plus conservatrice. Sans le dire ouvertement, Jens Spahn était l’anti-Merkel de la CDU. «Je refuse de voir un parti exister à la droite de notre droite», insiste-t-il pour signifier qu’il veut récupérer les électeurs partis à l’extrême droite. À 35 ans, il sera le candidat idéal de tous ceux qui réclament un rajeunissement de la CDU et une politique moins accueillante pour les migrants.



Le revanchard



Friedrich Merz





Après quinze ans d’absence, l’ancien chef du groupe parlementaire signe un retour fracassant sur la scène politique allemande. Le grand rival d’Angela Merkel a toujours défendu des positions économiques libérales et ultraconservatrices. Sa candidature au poste de président de la CDU est une sorte revanche sur la chancelière qui l’avait fait écarter de la présidence du groupe parlementaire en 2002. Le juriste de 62 ans est actuellement président de l’aéroport de Cologne/Bonn et membre d’un cabinet international d’avocats. Il sera sans doute le candidat de l’aile la plus conservatrice de la CDU.