La force Sentinelle, cible privilégiée des terroristes

Quatre jours après la tentative d’agression aux abords de la tour Eiffel, les soldats de l’opération Sentinelle ont une nouvelle fois été la cible d’une attaque terroriste mercredi à Levallois-Perret, en banlieue parisienne. Il était à peine 8 h lorsqu’une voiture a délibérément percuté une patrouille de militaires chargée de la protection du territoire national. Six hommes ont été blessés, dont deux grièvement. La voiture soupçonnée d’avoir percuté ces hommes a été interceptée en début d’après-midi sur l’autoroute en direction du nord de la France. Son conducteur, blessé par balle par la police, a été interpellé. Les motivations de l’assaillant sont encore inconnues, mais une enquête a été ouverte par la section antiterroriste du Parquet de Paris.

Cette attaque est la dernière d’une série ciblant ces patrouilles antiterroristes depuis deux ans et demi. En février 2015, trois soldats en faction devant un centre communautaire juif de Nice sont agressés au couteau. Quelques mois plus tard, un homme fonce sur un groupe de militaires sur le parking d’une mosquée à Valence. Le 3 février dernier, un individu armé d’une machette se jette sur une patrouille au carrousel du Louvre. Un mois après, un assaillant est abattu après avoir pris une militaire en otage à l’aéroport d’Orly. Voilà pour les attaques graves. Dans Le Monde du 15 juin, le colonel Benoît Brulon, porte-parole du gouverneur militaire de Paris, évoquait «une dizaine d’incidents notables par mois» contre la force Sentinelle.

L’attaque de Levallois-Perret relance donc une fois de plus le débat sur la pertinence de ce dispositif mis en place en 2015, au lendemain des attaques de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Quelque 7000 militaires sont ainsi en permanence déployés à proximité des lieux sensibles de l’Hexagone, dont la moitié en Ile-de-France. Un effort conséquent pour des armées déjà très engagées sur les théâtres d’opérations extérieures.

Le 13 juillet, Emmanuel Macron avait déjà annoncé son intention de modifier les contours de ce dispositif qui transforme les militaires en cibles pour djihadistes et dont la mission est usante et peu motivante. Pas question en revanche d’en diminuer l’ampleur d’ici à la fin de l’année, avait souligné l’entourage du chef de l’Etat une semaine plus tard. Une position réaffirmée lundi à Paris par Florence Parly, la ministre des Armées. L’opération Sentinelle «restera en place tant qu’elle sera utile à la protection des Français» et sera prochainement adaptée «pour s’inscrire dans la durée». «L’objectif est de s’adapter sans cesse à la menace», a-t-elle déclaré. Avec l’attaque de mercredi, Florence Parly et Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, qui devaient présenter leurs propositions à l’Elysée en septembre, pourraient bien devoir avancer leur agenda.

(24 heures)