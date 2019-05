La garde suisse cherche sa relève

Même pas 8h du matin, et la file est déjà compacte. Un dense flot de touristes, de flashes et de commentaires plus ou moins subtils qui résonnent entre les colonnes du Bernin, en contrebas du majestueux portone di Bronzo, cette grande porte qui donne directement sur le palais apostolique et la basilique Saint-Pierre. Aveuglé par le soleil romain qui illumine chaque dalle du couloir, un jeune Morgien. Il est debout depuis 5 h 30. Timothée Gaillard, droit comme un I, se penche discrètement vers le vice-caporal Grandjean: «On fait comment déjà? Un stellig et ensuite run, c’est ça?» Dans un allemand viril, ça veut dire garde-à-vous, puis repos.

Les gestes sont encore peu naturels. Claquement des talons, quelques pas à links, puis la hallebarde (dont le talon a été doublé par une gomme afin d’épargner un peu le marbre du palais) qui retombe dans un bruit sourd. Elle ne bougera plus pendant deux heures. D’ici-là, la main du jeune hallebardier sera devenue blanche, à cause du manque de sang. D’ici là, la foule en bas des marches aura plus que doublé et Timothée se sera retrouvé bien malgré lui sur des centaines de posts Instagram.

«On a beau être là depuis des années, souffle le Fribourgeois Didier Grandjean, le regard perdu à travers l’imposante place Saint-Pierre, quand on vient d’un petit village et qu’on débarque ici, c’est toujours impressionnant.» Allez savoir de quoi il parle.

Tournant crucial

Nous avons passé une poignée de jours dans les coulisses du Vatican, aux basques de l’unique Vaudois des nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale, toutes assermentées ce 6 mai. Parce qu’on ne le sait pas assez, mais la plus ancienne armée du monde vit des heures cruciales.

La bonne vieille routine a disparu en avril 2018, quand François, archevêque argentin du temps de la dictature qu’on croyait pourtant peu partisan des forces armées en général, accepte de porter l’effectif de sa troupe suisse de 110 à 135 hommes. Un sacré signe de confiance, à l’heure où le budget du Saint-Siège est à la diète. S’en est suivi l’annonce du nouveau casque, imprimé en composite 3D, et rien de moins que le projet de reconstruire pour 55 millions la vénérable caserne, au cœur du Vatican. Avec en plus une ouverture sur le plan de la communication et des réseaux sociaux, la vieille garde connaît un véritable tournant.

«L’institution cherche des fonds, beaucoup de monde en Suisse s’implique, comme Doris Leuthard, explique un fin connaisseur de la garde pontificale. La contrepartie, ce sera une plus grande ouverture, avec des questions inévitables, notamment sur la place des femmes. On en est là.»

Nous avons eu une chance remarquable. Vivre avec des hommes qui jurent, en 2019, de donner leur vie pour protéger le pape s'il le faut. C'est très fort. pic.twitter.com/aJnv2iSNs6 — Erwan Le Bec (@ErwanLeBec) 3 mai 2019

Assis à la mensa de la caserne, une longue cafétéria ripolinée à l’italienne où se côtoient les blasons cantonaux (le Jura a été rajouté dans un coin), Nicolas de Flue et parfois des bouteilles de Rivella, le capitaine Cyril Duruz avale rapidement son café. Ce Lausannois, Staviacois d’origine, est l’un des rares Romands, en plus sur le départ, du «commando», la poignée d’hommes qui dirige l’institution. «Disons que la garde peine à rattraper un certain retard. En 1970, quand Paul VI a licencié toutes ses troupes à l’exception des Suisses, on a eu conscience d’être miraculés. Cela ne fait pas longtemps qu’on a repris confiance et qu’on ose demander ce qu’il nous faut.»

À savoir surtout, et d’abord, des effectifs. Pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Mais surtout pour faire baisser le temps de travail des hommes qui ne sont plus assez à rester au-delà de leur premier contrat de deux ans, épuisés par les semaines qui n’en finissent pas (ce mercredi, Gaillard fera un 8h45-20h, sans compter la messe de la veille au soir), la discipline, la routine et les longues gardes de nuit. «Quand personne ne passe pendant des heures, t’as beau être dans le plus beau palais du monde, vient toujours un moment où garder une porte, ben c’est garder une porte», avait dit un jour un ancien garde. Avant il y avait bien Castel Gandolfo, splendide résidence d’été du pape, au bord du clément lac Albano, pour faire varier les tournus des trois sections. Seulement voilà, le pape argentin, peu amateur d’apparat et de faste, n’y va plus.

La question n’est pas nouvelle. Voilà des décennies que les gardes pointent du doigt les premiers six à huit mois, sans vacances, et surtout bornés aux postes de sentinelles devant les touristes, avant d’accéder enfin aux postes stratégiques: pour garder les entrées de la résidence Sainte-Marthe, là où François réside en réalité depuis le conclave, ou pour participer à son escorte rapprochée, pas question de débarquer.

Mesures individuelles

Alors l’institution multiplie les initiatives: rendre les ordres plus pédagogiques, assouplir le droit au mariage et à l’accueil des familles dans la 3e aile de la caserne (avant il fallait un grade, maintenant cinq années de service et un nouvel engagement suffisent), les subsides sociaux, cotisations, conversion en crédits universitaires ou en brevet… En bref, se rendre plus attirant et faciliter la réinsertion des anciens gardes, dont le tiers au moins part ensuite dans le domaine de la sécurité. «La Suisse a évolué, il faut qu’on suive», se plaît-on à répéter entre les vieux murs de la caserne où la relève comprend depuis quelques années des secundos. Dans les dortoirs, les posters du Barça côtoient désormais ceux de Grasshopper et de la Nati (la seule à faire l’unanimité).

«Mais le nerf de la guerre reste le recrutement, souligne Cyril Duruz, remettant son béret. Il nous faudrait idéalement une quarantaine de nouvelles recrues par année. Des jeunes curieux, croyants, capables d’apprendre l’italien et de mémoriser les 150 visages les plus importants du Vatican, qui ont grandi en famille et connaissent la vie en société.» Ajoutez à ça que les volontaires doivent être Suisses, évidemment, célibataires, mesurer plus de 1,74 m, qu’ils doivent être recommandés par leur curé et avoir fait leur école de recrues tout en voulant rempiler dans une armée pas vraiment comme les autres… vous obtenez une espèce en voie de disparition. «La démographie n’est pas en notre faveur, concède le capitaine, et la conjoncture ne nous rend pas attractifs.» La solde tourne autour de 1200 euros mensuels.

Ce 6 mai, ils ne seront que 23 à jurer sur la bannière. Un des chiffres les plus bas des dernières années. Pourquoi diable? Les héritiers des mercenaires de Dieu évoquent tour à tour la concurrence du service civil, le faible ancrage de la garde hors des cantons catholiques, et, surtout l’évolution des mentalités. En Suisse, les connaisseurs pointent plus du doigt l’évolution du croyant lambda: pour un catholique romand, la réalité de la paroisse a pris le dessus sur l’image, lointaine, d’un Vatican en crise.

Jeudi. Timothée Gaillard a commencé à 6h45. Il souffle un peu entre deux heures de sentinelles à l’entrée officielle du Vatican, à l’aile gauche de la place Saint-Pierre («l’Arco» comme ils disent): «On y voit en une seconde autant de touristes qu’à Morges en un an», sourit-il. C’est là où les sous-officiers soignent les relations publiques avec quelques photos souvenir accordées au compte-gouttes. «Les Polonais sont très insistants, les Américains sous le charme, et les Français sont souvent lourds», plaisante un jeune Romand.

Tradition familiale

Timothée Gaillard, c’est le troisième garde du nom. La tradition familiale est une autre filière sûre du recrutement. Le frère, Théophane, y est actuellement vice-caporal et joueur de l’équipe de foot de la garde, le FC Guardia. Débarqué en janvier, le jeune Vaudois est inébranlable, même sous le poids des heures qui s’accumulent ou quand la pluie alourdit la pèlerine les mauvais jours. «Si je suis là, c’est parce que je voulais faire garde suisse depuis tout-petit. Je viens d’un milieu croyant. Aujourd’hui, quand on dit ça, c’est vite vu comme péjoratif ou particulier. Pas pour moi. La foi m’a apporté des amis. Une maison aussi. Je voulais rendre à l’Église un peu de ce qu’elle m’a donné.» Il avale son gobelet d’eau. Sachez qu’il faut toujours avaler le maximum d’eau avant de rester immobile une à deux heures. Il reprend. «Ici on ne nous prépare pas à une guerre, comme dans l’armée suisse du lundi au vendredi. Ici on apprend autre chose.»

Porte Sainte-Anne. Le hallebardier Alexandre Furrer, juriste de formation, souffle discrètement sur le café déposé par un collègue gendarme, compatissant. «Il y a de tout ici, et c’est ça qui rend la garde intéressante. Il y a les croyants convaincus (ndlr: ceux qui se donnent rendez-vous sur WhatsApp pour aller prier dans la basilique), mais c’est une minorité. En fait beaucoup viennent par attrait de la tradition. Nous sommes les derniers témoins de l’histoire mercenaire suisse. On peut en être fiers.» Loin des dorures, Sainte-Anne est la principale entrée des 5000 employés du Vatican et des clercs. On y a vu passer en quelques minutes un groupe de bonnes sœurs, un Gino en vieille Mercedes, un utilitaire cabossé rempli de poubelles, deux prêtres en col romain dans une Fiat bleue, un car scolaire et deux impeccables diplomates en décapotables. En tenue bleue, moins salissante, les hallebardiers déjà plus aguerris repèrent les cartes d’accès et accueillent les prélats: salut pour un évêque et garde-à-vous pour un cardinal (s’il est en civil, il faut essayer de repérer l’anneau, un peu plus grand que celui de l’évêque). Et pas le droit à l’erreur. D’où les 150 visages à apprendre par cœur: «Il faut toujours se méfier, note Didier Grandjean. L’an dernier, un faux évêque a encore essayé de rentrer. Il avait acheté sa soutane dans le magasin d’en face.»

La peur du faux pas

Vendredi. Un garde entre deux piquets sirote un Red Bull et une cigarette, adossé au distributeur de la première cour. Dans la deuxième, les futurs assermentés, dont le jeune Timothée, répètent encore la manœuvre. Elle doit être parfaite. «Toutes les caméras sont braquées sur nous. Un faux pas, une plume qui se décroche ou une hallebarde qui tombe, et c’est directement sur YouTube», soupire Didier Grandjean, tandis que la section peine encore à marcher au pas. «Plus haut les talons», répète inlassablement l’instructeur du jour, le sergent Favre, d’Assens.

Les caméras, le feu des projecteurs, servir de rempart au Saint-Siège, se taire, la garde a l’habitude. Ce jour-là, une déclaration de Benoît XVI sur la pédophilie dans l’Église faisait la une de tous les titres. «Chaque polémique nous fait du tort, évidemment, reprend Cyril Duruz. Mais nous, on voit surtout les prêtres qui se lèvent tous les matins pour nous donner la messe ou les cardinaux qui ont toujours un mot pour nous tard le soir. C’est ça l’image qu’on garde.» Les mains déjà un peu usée par les années de hallebarde, Didier Grandjean s’apprête, lui aussi, à rentrer définitivement au bercail. Place aux autres, dans la cour d’honneur. «Nous ne sommes pas dans un monde à part. Les débats à répétition, on les entend et on les voit revenir. Mais disons que depuis ici on finit par voir les choses différemment.» (24 Heures)