La gare de Lituanie où Russie et Union européenne se font face

À 8 h 45 du matin, c’est l’heure de pointe à la gare de Kybartai, une ville lituanienne de 6000 habitants située à quelques encablures de l’enclave russe de Kaliningrad. Bien qu’il n’y ait absolument personne sur le quai, la tension est palpable. Le premier des cinq convois qui, chaque jour, traversent la République balte de Lituanie (2,8 millions d’habitants) d’est en ouest et inversement pour relier Kaliningrad au reste de la Russie, vient d’arriver. Alors que cela fait maintenant plus de 30 heures que les centaines de passagers sont dans les wagons, depuis leur montée à Moscou, et qu’il est prévu que le train s’arrête ici pendant une heure, «personne ne peut descendre, sous aucun prétexte», ni même pour se dégourdir les jambes, explique Vitalijus Kriš?i?nas, 44 ans, sympathique capitaine de l’armée lituanienne. Ni les passagers ni l’équipage du train n’ont le droit de fouler le sol de l’Union européenne. Il est également impossible de monter dans ce convoi sur le sol lituanien. À tous les points de vue, ce train est entièrement russe.

Depuis la chute de l’Union soviétique en 1991, la Lituanie observe toujours ses frontières orientale et occidentale, respectivement avec la Biélorussie et Kaliningrad, avec suspicion. Pour la première, parce que Minsk est sous la coupe du Kremlin, et pour la deuxième, parce que bien qu’elle soit détachée physiquement du reste de la Russie, Kaliningrad reste une province extrêmement importante sur le plan stratégique pour le président russe, Vladimir Poutine. Non seulement cette enclave est ultramilitarisée, mais en plus elle est nichée au cœur de l’Europe, entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique.

«À Kaliningrad, la Russie est en train de renforcer son arsenal militaire, notamment avec des missiles, qui sont tournés principalement vers l’Europe»

«À Kaliningrad, la Russie est en train de renforcer son arsenal militaire, notamment avec des missiles, qui sont tournés principalement vers l’Europe», explique Robertas Sapronas, directeur de la sécurité du Ministère de la défense lituanien. Tout ce qui se passe à la gare de Kybartai et aux alentours est la manifestation des relations difficiles qu’entretiennent l’UE et Moscou depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. D’autant plus, depuis qu’en 2017, le Kremlin a organisé l’Opération Zapad (ouest), un exercice militaire durant lequel Russes et Biélorusses ont mobilisé des centaines de milliers de soldats à quelques kilomètres seulement de la Lituanie (qui fait partie de l’OTAN) dans une démonstration de force face à l’Occident.

Le GPS et le train

«Nous devons garder le contrôle», explique le Capitaine Kriš?i?nas après avoir décollé, entre deux wagons, une très discrète mallette de la taille d’un livre qui abrite un appareil électronique. Il s’agit du GPS que les forces de sécurité lituaniennes ont installé à Kena (est), gare par laquelle le train en provenance de Moscou pénètre en territoire communautaire après être passé par la Biélorussie.

Ce GPS permet de contrôler le convoi pendant sa traversée de la Lituanie, entre Kena et Kybartai, à la frontière avec Kaliningrad. C’est alors qu’arrivent une locomotive et un conducteur russes qui vont remplacer le matériel et le personnel lituaniens qui ont conduit le train sur leur territoire sans effectuer le moindre arrêt en Lituanie. «Ceci est une frontière extérieure de l’Union européenne», rappelle Vitalijus Kriš?i?nas, l’air sérieux. Frontex (l’agence européenne des frontières) est également présente dans la zone.

Divers trafics

Si aujourd’hui ces wagons transportent principalement des passagers, des voitures, des soldats, du gaz et du charbon, il y a quelques années, des chargements d’armes et des tanks étaient également envoyés vers Kaliningrad par ce biais. Mais depuis que la Lituanie a intégré l’UE et l’OTAN en 2004, la situation s’est améliorée, nous expliquent les gardes-frontière. En 2005, les institutions communautaires, qui ont financé ce reportage, ont mis en place un programme d’aide, avec des caméras, des jumelles, un équipement de surveillance nocturne, des grilles, du fil barbelé, des véhicules et des chiens, grâce auquel il est de plus en plus facile d’intercepter tout mouvement suspect à cette frontière, qu’il s’agisse de trafic d’armes, de traite de personnes ou de trafic de drogue. Depuis 2017, et jusqu’en 2020, Bruxelles a consacré un montant total de 94,8 millions d’euros à la sécurité, à la surveillance et au contrôle de cette frontière de l’Union, affirme le Ministère des affaires étrangères de la Lituanie.

Mais la situation à cette extrémité du continent reste si sensible que ce morceau de souveraineté russe sur rails reste encadré et surveillé à chaque coin de la gare pendant toute la durée des fouilles et des contrôles de papiers. Un bruit de cocotte-minute et un cliquetis de train indiquent que l’opération est terminée. C’est la locomotive russe qui vient chercher le convoi et ses 200 passagers pour les emmener jusqu’à leur destination finale, avec un conducteur russe, lui aussi.

Surveillance en forêt

Bien que moins intense, la surveillance se poursuit dans les denses forêts de cette région du Vieux-Continent. À 21 kilomètres au sud de la gare de Kybartai, le long de la ligne qui sépare l’UE de Kaliningrad, à Vištytis, le silence enveloppe la vie quotidienne de ce poste frontière installé au bord du lac du même nom, si gelé que parfois, les pêcheurs peuvent travailler sur la glace.

«Jusqu’en 2017, ici c’était entièrement ouvert, il n’y avait rien du tout», souligne le soldat Algirdas, 29 ans, en pointant du doigt, du côté lituanien, la grille surmontée de barbelés érigée avec des fonds communautaires. 24 millions d’euros selon le Ministère des affaires étrangères. La tâche principale d’Algidas et de ses quelques collègues est de lutter contre la contrebande- les prix étant nettement plus bas en Russie qu’au sein de l’Union européenne- et contre l’immigration clandestine. «Les arrivées ont nettement reculé», nous dit-il en nous montrant sur un ordinateur de la salle de contrôle militaire les vidéos des derniers individus à avoir traversé la grille dans l’illégalité: quelques loups et une vache.

Des «menaces hybrides»

Même si les tensions avec la Russie ne sont pas visibles, elles restent présentes, notamment à cause de la montée en puissance des «menaces hybrides», comme nous l’explique avec inquiétude Eitvydas Bajarunas, en charge de cette question pour la Lituanie. L’expert cite en exemple le risque que des soldats russes déguisés en civils pénètrent illégalement en Lituanie et s’en prennent à des habitants pour déstabiliser le pays. «Nous devons nous préparer et agir», estime-t-il.

Le pays balte consacre d’ores et déjà 2% de son PIB à la défense et prévoit d’augmenter progressivement ce budget jusqu’en 2030, nous confie Robertas Sapronas. La grille surveillée par Algirdas, qui ne mesure pour l’instant que 30 kilomètres de long, va être prolongée vers le nord au cours des prochains mois, creusant encore un peu plus la séparation à cette unique frontière où Russie, UE et OTAN se font face. (24 heures)