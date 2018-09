La guerre commerciale fracture le pouvoir chinois

C’est un effet inattendu du bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine. Dimanche dernier, le Forum des 50, réunissant des économistes de renom, a réclamé l’abandon d’une gouvernance autoritaire. Après trente années d’une unanimité de façade autour du pouvoir du Parti communiste chinois, voici donc qu’un clan libéral réapparaît. À la manœuvre: Liu He, l’homme chargé des négociations commerciales avec Washington. Lui et les 50 experts ont envoyé un message clair à leurs dirigeants: on ne pourra pas régler le conflit avec Donald Trump ni maintenir la compétitivité chinoise sans arrêter la chasse au secteur privé et sans déréguler l’accès au crédit.

Un bras droit frondeur

L’homme-clé derrière cette initiative est aussi celui qui a fondé le Forum en 1998. De cette plateforme, Liu He a fait un vivier pour jeunes économistes de talent, des fidèles qu’il a réussi à faire promouvoir dans des postes à responsabilité. Entre-temps, sa propre ascension l’a conduit au sommet du pouvoir, puisqu’il est aujourd’hui le bras droit du président Xi Jinping pour les questions financières. Or, dimanche, Liu He et les membres du Forum, réunis pour le 20e anniversaire du club de réflexion, n’ont pas hésité à attaquer la politique économique de Xi.

Wu Jinglian, éminent économiste de 88 ans, a donné le ton en martelant que «seule une gouvernance basée sur l’écoute du marché et le respect des lois» permettrait de sortir de la crise. D’après lui, le plus urgent pour le gouvernement de Xi Jinping doit être de «tenir sa promesse de 2012 de laisser le marché tenir le premier rôle dans l’octroi du crédit».

Li Yang, président du Laboratoire national des finances et du développement, a, quant à lui, dénoncé la discrimination visant les entreprises privées. Alors qu’elles sont les plus durement frappées par les taxes américaines, elles font aussi face aux fermetures forcées d’usines dans le secteur de l’énergie ou de l’acier, et à la traque aux banques clandestines qui représentent pourtant leur seule source de crédit dans un pays où 95% du crédit public va aux consortiums d’État. Shen Hong, directeur du centre de recherche Unirule, a ajouté qu’une taxation insupportable menace le secteur privé, l’État y prélevant les moyens de subventionner les groupes publics et les infrastructures.

En filigrane de toutes ces critiques, c’est donc bien le président Xi Jinping qui est visé. Les 50 experts lui reprochent le blocage du pays et la baisse de la croissance. Ils affirment même que la Chine, en grignotant les marchés des entreprises américaines tout en détournant leurs secrets technologiques, a une part de responsabilité dans la guerre commerciale que lui livre Donald Trump.

Conserver les privilèges

Encouragés par la présence de leur père fondateur, Liu He, les orateurs se sont ainsi attaqués aux ultraconservateurs regroupés autour du président Xi. Ce camp, composé des milliers de descendants de révolutionnaires ayant fait la Longue Marche aux côtés de Mao dans les années 30, s’est aujourd’hui considérablement enrichi et apparaît déterminé à conserver ses privilèges. La nomenklatura conservatrice a d’ailleurs même appelé à l’abolition du secteur privé. Il y a quelques semaines, l’auteur Wu Xiaoping avait fait sensation en déclarant que le privé avait «accompli sa mission historique en Chine et pouvait à présent disparaître». La thèse avait été jugée si provocatrice par l’opinion qu’elle avait été effacée de la Toile chinoise par la censure au bout de quelques jours.

La lutte idéologique renaît ainsi en Chine à la faveur du bras de fer avec les États-Unis. Sur cette crise, comme sur la gouvernance du pays, les élites apparaissent divisées. Face à des tensions sociales croissantes et à un régime inflexible, certaines parties du système politique et économique recherchent des alternatives. Quant à Xi Jinping, il reste mystérieux, en retrait. Mais la tenue même de ce forum n’a pas pu échapper au président et laisse imaginer qu’il s’applique à soupeser les forces en présence pour mieux préserver son propre pouvoir. (24 heures)