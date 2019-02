La loi anticasseurs, acceptée en France en se bouchant le nez

Quel curieux destin que cette loi! Quand son projet est lancé en juillet de l’année passée par le chef du groupe des Républicains au Sénat, Bruno Rétailleau, tout le monde s’en contrefiche! Le texte passe pour une provocation de la droite sécuritaire obsédée par le Black Bloc et les casseurs d’extrême gauche qui viennent de se distinguer dans les manifestations violentes du 1er mai. C’est un texte de combat qui peut passer l’obstacle du Sénat, où les Républicains sont puissants, mais n’a aucune chance devant l’Assemblée nationale, car le gouvernement et une large majorité s’opposent à une loi qu’ils jugent liberticide.

Le débat devant le Sénat se fait le 23 octobre dans une relative indifférence. Avec bonhomie, le tout nouveau secrétaire d’État à l’Intérieur, Laurent Nunez, explique que tout n’est pas mauvais dans le projet, mais qu’il est mal rédigé et que le gouvernement lui-même va revenir avec un projet mieux ciblé. «Ce débat sera l’occasion d’avoir un échange technique», se félicite-t-il. Et quand le projet est accepté au Sénat en première lecture, il ne fait peur à personne: «Cette proposition de loi n’a aucune chance de passer», prophétise sereinement le sénateur socialiste Jean-Louis Tourenne.

Seulement voilà, trois semaines plus tard, le mouvement des «gilets jaunes» commence. Et il va tout bouleverser. Défié par un mouvement qui ne s’apaise pas, débordé par des violences qu’il peine à contenir, le gouvernement se drape peu à peu dans une posture sécuritaire. Lundi 7 janvier, au lendemain du 8e acte des «gilets jaunes» marqué par un retour de la violence, le premier ministre Édouard Philippe dénonce les casseurs sur le plateau de TF1: «Ils n’auront pas le dernier mot», assure-t-il, et il annonce que la loi sera «complétée».

Interdiction administrative

Comment? Eh bien avec le projet de loi du Sénat qu’il combattait deux mois et demi auparavant!… Le texte est amendé, à marche forcée, il est largement réécrit, atténué, mais il conserve ses points principaux: sur décision préfectorale motivée, la police pourra boucler des périmètres et contrôler les sacs des manifestants ou effectuer des palpations (mesure qu’elle effectue déjà actuellement dans certaines circonstances); la dissimulation de son visage pour éviter d’être identifié, passible d’une simple amende aujourd’hui, deviendra un délit punissable d’un an de prison; mais surtout, la mesure phare et la plus contestée est le pouvoir accordé aux préfets de prononcer contre certaines personnes des interdictions administratives de manifester. De telles interdictions existent déjà aujourd’hui, mais elles sont prononcées par des juges à l’issue d’un procès pour violences ou dégradations. Là, c’est un préfet, donc le représentant du gouvernement, qui pourra déterminer qui constitue «une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public», l’interdire de manifestation sur tout le territoire français pendant un mois au maximum et le soumettre à un contrôle au moment de la manifestation interdite.

Mardi après-midi, lors du vote de la loi à l’Assemblée nationale, les épithètes volaient bas: «Vous faites aujourd’hui une sale besogne», accuse le député de la France insoumise Alexis Corbière. «C’est le citoyen qu’on intimide, pas les délinquants», déplore la socialiste Marietta Karamanli. Même les centristes qui soutiennent la loi parlent de «goût amer» et de «travail bâclé» (Michel Zumkeller, UDI) ou estiment que le texte «mérite d’être amélioré» en deuxième lecture (Laurence Vichnievsky, Modem).

C’est ainsi qu’un texte dont personne ne voulait il y a six mois, à part ses initiants qui n’y croyaient pas vraiment, a passé haut la main le cap de l’Assemblée nationale, par 387 voix contre 92 et 74 abstentions. La loi retournera en mars au Sénat pour la deuxième lecture.

(24 heures)