La police allemande arrête Carles Puigdemont

On l’attendait en Belgique, c’est finalement en Allemagne qu’il a été intercepté. L’ex-président catalan Carles Puigdemont a été arrêté dimanche matin par la police allemande puis placé dans la prison de Neumünster alors qu’il arrivait du Danemark en voiture, sur son chemin de retour de Finlande, où il avait participé à une conférence.

La justice espagnole venait de réactiver vendredi un mandat d’arrêt international contre lui. Cette arrestation a provoqué un électrochoc en Catalogne et une manifestation de soutien était convoquée dimanche soir dans les rues de Barcelone. «La question est désormais de savoir si l’Allemagne est sortie du fascisme. De la réponse à cette question dépendra la liberté de Carles Puigdemont», a commenté un proche du politicien.

L’ancien dirigeant catalan se trouve a priori en mauvaise posture. Il avait choisi de s’installer en Belgique après avoir quitté précipitamment l’Espagne aux lendemains de la controversée proclamation d’indépendance de la Catalogne, le 27 octobre dernier. Il comptait ainsi éviter d’avoir à répondre de l’illégalité du processus enclenché des mois plus tôt par l’Exécutif catalan malgré tous les avertissements de la Cour constitutionnelle espagnole.

Le choix de Bruxelles comme refuge obéissait, expliquait-on dans son entourage, aux appuis bienveillants reçus notamment du côté des nationalistes flamands. Une première demande d’extradition avait finalement été annulée en décembre dernier alors que le juge belge en charge du dossier semblait mettre en doute la portée des chefs d’accusation de ses homologues espagnols.

Percée du Parquet espagnol

Cette fois, la situation paraît pourtant différente. Car l’enquête sur la tentative de sécession catalane a beaucoup avancé. Le juge Llarena, magistrat de la Cour suprême qui instruit l’affaire, a accumulé d’innombrables indices sur la façon dont Carles Puigdemont et sa garde rapprochée auraient utilisé leurs positions au sein du gouvernement régional pour mettre en place une sorte de structure administrative parallèle échappant à tout contrôle afin de faciliter les préparatifs du référendum interdit.

C’est dans ce cadre que le magistrat a prononcé vendredi l’inculpation pour rébellion de Carles Puigdemont et de douze autres personnes, suivie de la mise en détention préventive pour ceux qui étaient en Espagne et du lancement d’un mandat d’arrêt international contre les six autres.

Parmi ces derniers figure Marta Rovira (cheffe de file de la formation indépendantiste de gauche ERC), qui a quitté l’Espagne pour la Suisse sans attendre son inculpation vendredi soir. La députée d’extrême gauche Anna Gabriel, installée à Genève depuis un mois, ne fait en revanche l’objet d’aucun mandat d’arrêt.

Blocage à Barcelone

Pendant que Carles Puigdemont et les siens sont pris dans un inextricable labyrinthe judiciaire, la situation politique reste bloquée à Barcelone. Les partis indépendantistes, qui ont obtenu la majorité des sièges au parlement lors des élections de décembre, n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur la façon de sortir de l’impasse. Ils sont pris en étau, avec d’un côté les jusqu’au-boutistes qui veulent continuer de défier Madrid, et de l’autre les pragmatiques qui préféreraient reprendre le chemin de la légalité et remettre au plus vite les institutions catalanes en marche.

Après des semaines de négociations, les états-majors des partis espéraient couper la poire en deux, en faisant élire à la présidence régionale Jordi Turull, ex-porte-parole du gouvernement de Carles Puigdemont. Ce candidat était vraisemblablement décidé à obéir aux lois espagnoles, pendant que l’ancien président aurait été en charge d’une sorte de république catalane symbolique installée à Bruxelles.

Or cette formule supposée réconcilier toutes les positions vient d’être doublement dynamitée avec le placement en détention préventive vendredi de Jordi Turull, poursuivi pour ses activités durant les semaines qui ont précédé le référendum d’indépendance interdit. Et avec l’arrestation dimanche de Carles Puigdemont, qui risque bien de faire disparaître le projet d’une république catalane en exil. (24 heures)