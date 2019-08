La pollution à Notre-Dame s’invite dans la course à la Mairie de Paris

Les élections municipales n’auront lieu qu’en mars 2020. Mais la pollution au plomb provoquée par l’incendie de Notre-Dame et la réaction tardive des autorités – dont la maire de Paris, Anne Hidalgo – ont donné l’occasion de lancer dès à présent la campagne.

Lors du sinistre qui a ravagé la cathédrale parisienne le 15 avril dernier, notamment la flèche et la toiture, près de 400 tonnes de plomb se sont répandues en poussières qui ont pollué les environs. Ce n’est que trois mois plus tard, à la suite de l’enquête diffusée par Mediapart le 18 juillet dernier, que les autorités sont sorties de leur torpeur. Le journal numérique a mis en cause l’Agence régionale de santé, la Préfecture d’Île-de-France, de même que la Mairie de Paris, en soulignant que «des taux de concentration au plomb, parfois dix fois supérieurs au seuil d’alerte, ont été relevés dans des écoles proches de l’édifice» sans que des mesures appropriées n’aient été prises, notamment pour protéger rapidement les établissements scolaires du quartier concerné mais aussi les résidents et les travailleurs qui s’activent à la reconstruction de Notre-Dame. L’article évoque également un manque de transparence des services d’Anne Hidalgo.

Danger pour les enfants

Or, l’exposition au plomb est particulièrement nocive pour les enfants et les adolescents. Elle peut affecter l’intelligence, le système nerveux central et provoquer des problèmes de comportement associés à des difficultés d’apprentissage. Pour les adultes, l’intoxication au plomb, appelée saturnisme, augmente les risques d’hypertension artérielle et de lésions rénales ou peut provoquer des fausses couches.

La Mairie de Paris s’est défendue en affirmant qu’elle n’avait rien voulu cacher, qu’elle avait procédé à «de nombreuses mesures et opérations de nettoyage». Toutefois, force est de constater que les autorités municipales et la Préfecture d’Île-de-France n’ont pris leurs mesures les plus énergiques qu’après la parution de l’enquête de Mediapart, à savoir le nettoyage approfondi des écoles environnantes, la fermeture de trois établissements scolaires et la suspension du chantier de reconstruction de la cathédrale le 25 juillet.

Les Verts sonnent la charge

Les explications de la Mairie n’étaient donc pas de nature à éteindre les ardeurs électorales. Et la sortante Anne Hidalgo se représentant à un second mandat, elle a pu en mesurer toute l’étendue. Les Verts ont sonné la charge en premier. À Paris, ils sont pourtant alliés de la maire socialiste. Mais l’excellent score qu’ils ont obtenu au scrutin européen (13,5% des voix) leur donne des ailes. Aussi cherchent-ils à prendre la première place à l’élection parisienne pour inverser en leur faveur l’actuel rapport de force avec les socialistes. Leur chef de file municipal, David Belliard, déplore, à propos de la pollution au plomb: «On est dans la réaction et pas du tout dans la préparation.»

Un autre candidat déclaré est monté à l’assaut de la citadelle Hidalgo: Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande à l’Élysée. Avec sa liste «Parisiennes, Parisiens», il veut ratisser large, de la gauche au centre droit. Il s’attaque lui aussi à la pollution au plomb: «On essaie de nous dire que tout ça a été circonscrit dans un rayon de 500 mètres autour de Notre-Dame. C’est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui se serait arrêté à la frontière!»

En revanche, on n’entend guère le principal rival de la maire de Paris, le macronien Benjamin Griveaux (La République en marche). Quant aux élus Les Républicains, ils continuent à sombrer et ne désigneront leur champion qu’à la fin d’octobre. À Paris, ils sont traditionnellement traversés par des multiples querelles d’ego. Leur résultat catastrophique aux élections européennes n’a pas amélioré l’ambiance. Leur campagne, elle aussi, semble plombée.