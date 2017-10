La reine Elizabeth II possède indirectement un McDo

La reine d'Angleterre Elizabeth II possède de nombreux terrains outre-Manche, détenus et gérés par le porte-feuille royal The Crown Estate. En font notamment partie la célèbre Regent Street ou encore des châteaux mais également un McDonald's, a découvert The Independant.

Le restaurant se trouve dans le Banbury Gateway Shopping Park d'Oxford à 80 kilomètres de Londres, une parcelle appartenant à The Crown Estate. Le centre commercial, qui comprend une franchise McDonald's ainsi que des boutiques Marks & Spencer et Primark, a ouvert ses portes en 2015.

The Crown Estate est détenu par la couronne britannique et il reverse ses bénéfices au trésor royal, comme le rappelle le journal britannique. (nxp)