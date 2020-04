«La santé publique devrait devenir une compétence communautaire»

L’Eurogroupe s’est terminé dans la nuit sur un accord où tout le monde lit ce qu’il veut. C’est un bon accord selon vous?

Un accord qui semble avoir trouvé l’agrément de tout le monde - sinon ce ne serait pas un accord -, est une bonne nouvelle. Maintenant il faudra attendre que la poussière soit retombée pour examiner en détail la qualité des décisions prises, mais je pense que d’une façon générale c’est une bonne réaction, qui d’ailleurs s’imposait pour des raisons évidentes.

Vous avez craint comme Jacques Delors que sans cet accord, le projet européen pouvait mourir ?

Je n’allais pas aussi loin que mon ami Delors, bien que l’avertissement qu’il a lancé, le fut au bon moment car le risque était grand de voir l’Europe s’engouffrer dans une crise sans fin. Je crois que l’Union européenne n’est pas menacée ni dans son essence, ni dans sa cohésion, à laquelle il faudra travailler avec soin chaque jour.

Je crois qu’à la sortie de la crise, quand le principe de la solidarité communément admis par tous les états membres se sera définitivement imposé, nous serons devenus de meilleurs européens. Je ne dis pas cela par optimisme béat, - ce ne fut jamais ma spécialité -, mais parce que je considère que tous les signaux sont là pour prouver que je puisse avoir raison et que les Etats membres ont découvert que chacun pris dans son coin n’est pas à même de disposer de la force nécessaire pour faire face à cette crise énorme. Au début nous avons assisté à une renaissance de l’état national compréhensible car le cadre de référence est d’abord national dans une matière où l’Union européenne et la Commission ne disposent pas de compétences. Mais ce retour vers l’état national a été nuancé aujourd’hui par le fait que tout le monde s’accorde à dire qu’il faut appliquer une solidarité dans des crises de ce genre.

Solidarité dont j’aurais souhaité notamment, pour ce qui concerne les frontières intérieures, qu’elle s’impose spontanément, ce qui ne fut pas le cas. La Commission a dû travailler très dur pour que la fermeture partielle des frontières ne se révèle pas trop nocive. Mais que, du jour au lendemain, des Etats signataires du premier accord Schengen il y a 25 ans puissent arriver à la conclusion qu’il suffit de fermer les frontières pour faire face à un défi majeur, que l’Allemagne ferme par exemple ses frontières avec le Luxembourg et pas avec les Pays-Bas et la Belgique - tout de même ! -, avec un pays comme le mien qui emploie 200.000 frontaliers qui viennent travailler au Grand Duché chaque jour, a laissé un arrière-goût très amer. Très amer.

En quoi ce deal de l’Eurogroupe est-il positif à vos yeux ? Quel est l’élément le plus fort? Lorsqu’on aligne les volumes mentionnés, on arrive tout de même à un montant d’intervention assez considérable, sinon impressionnant. Je ne connais pas la décision en détail - je sais qu’il faut parfois lire ces compromis entre les lignes et je n’ai pas encore vu de texte - mais le recours au MES est un geste qu’il convient de saluer d’autant plus que la conditionnalité lourde qui l’entourait jadis a été corrigée pour devenir très légère. D’autre part, l’intervention de la Banque Européenne d’Investissement s’imposait pour raisons évidentes puisque c’est la banque de l’UE. L’idée véhicule par la Commission consistant à co-financer les régimes de chômage partiel va aussi dans la bonne direction. Il faut applaudir le fait que la Commission a décidé il y a des semaines de mettre entre parenthèses le pacte de stabilité et de croissance et de revoir le système qui entourait le système d’aides d’Etat. Tout comme les décisions prises par la BCE.

Ce qui aurait pu être ajouté à l’accord trouvé entre Ministres des Finances, eut été un accord de principe sur l’augmentation massive du budget européen qui est l’instrument de solidarité européenne par excellence. On ne peut pas rester au budget médiocre de l’Union européenne tel qu’il se présente maintenant et on ne peut plus non plus s’en tenir aux propositions de ma Commission de l’augmenter de 13 ou 14%. Tout cela ne suffira pas si on veut faire en sorte que l’UE dispose des instruments budgétaires conséquents utiles pour tous. Il faut augmenter le volume du budget, c’est une urgence.

La commission avait proposé une nouvelle enveloppe pour les cinq années à venir au printemps 2018. Les Etats membres ont été dans l’incapacité totale de se mettre d’accord sur ce sujet alors que la Commission avait averti que si on ne le faisait pas et si on repoussait au deuxième semestre 2020, les programmes structurels, comme ceux de la recherche, ne seraient pas en place au premier trimestre en 2021. Nous manquerons alors des moyens pour financer la recherche et tant d’autres soucis que peut avoir l’UE. Et puis il n’y a pas d’accord sur ce qu’il est convenu d’appeler les corona bonds. J’ai toujours estimé que le moment n’était pas venu pour prendre une décision définitive sur les CB car il n’était pas possible de mettre en place le système dans les deux ou trois mois à venir, notamment parce que la question de gouvernance demandait un examen approfondi. Mais fermer la porte à tout jamais à l’idée que nous nous dotions de cette idée d’instrument de solidarité qu’auraient constitué les CB ou les eurobonds est une erreur. Il faut donner l’impression que non seulement on se déclare d’accord avec les nouveaux instruments financiers, mais il faut encore montrer la volonté, comme signal envoyé vers les pays du Sud, l’Italie et l’Espagne, que nous y travaillons très sérieusement. Je voudrais que les travaux continuent sur l’idée des CB, bien que je suis d’accord avec tous ceux qui pensent que la réponse ne pouvait pas maintenant consister unilatéralement dans la mise en place des CB mais d’une panoplie des mesures du genre arrêtées par les Ministres des Finances.

Vous ne partagez pas la critique faite par les Néerlandais, mais pas qu’eux, à la situation budgétaire des Italiens et des Espagnols, ces éternels mauvais élèves ?

Ecoutez, moi je connais bien ce réflexe qui continue à répéter, bien que la situation a changé, les discours d’avant hier soir. Pendant le mandat de l’ancienne Commission, les déficits budgétaires ont été considérablement réduits dans la zone euro, nous étions retombés à un déficit budgétaire de 0,7%. Pendant cette période tous les états membres - ils étaient nombreux - ont pu être sortis de cette procédure de déficit excessif, même le niveau de la dette publique a été reduit.

Dire aujourd’hui qu’on ne peut pas donner une prime « budgétaire » parce que l’Espagne et l’Italie n’auraient pas fait tous les efforts qu’on était d’attendre d’eux, ce n’est pas convenable. Car en Espagne, mais même en Italie, avec laquelle j’ai eu d’énormes difficultés pour résoudre les problèmes budgétaires, de très sérieux efforts d’assainissement, certes insuffisants ont été pris. On ne peut pas aujourd’hui sanctionner le fait d’être en dérive et en dérapage budgétaire car le problème se pose différemment. Il s’agit d’ailleurs pour les Corona bonds, non pas de mutualiser la dette qui fut et de prendre sur nos épaules le poids du passé, mais de financer la dette qui sera pour permettre aux états membres de répondre à la crie.

Et puis, il faut voir aussi un argument d’atmosphère. Moi je ne supporte pas qu’à chaque fois - à chaque fois ! - que les problèmes se posent en Europe, on retombe dans cette géométrie facile en distinguant deux blocs dans l’Union Européenne : les pays du sud - Espagne, Grece Italie - et les pays dits vertueux du Nord. Ce n’est pas convenable. La nouvelle présidente de la Commission a dit qu’elle ferait tout, tout comme moi je l’avais fait, pour enlever de l’importance à la division « nord sud « et « est ouest ». Nous sommes - je pointe en direction de la Hongrie -, en matière du respect de la règle de droit dans cette division stupide, et en matière budgétaire, nous sommes retombés dans cette facilité de décrire les choses comme nous l’avons toujours fait auparavant.

Vous ne craignez pas que le populisme reparte de plus belle en instrumentalisant cet effort de solidarité et les vieux stéréotypes, comme après la crise Grecque, qui a notamment donné naissance à l’Afd ?

Je vois ce risque mais je vois aussi un paysage politique où on a essayé d’enlever la nocivité à ce risque. Il faut bien voir que la nuit de vendredi à samedi, les grands argentiers se sont mis d’accord sur réponse solide à la crise que nous traversons. Les populistes, notamment Italiens, les Salvini et consorts ont souhaité sans le dire qu’il n’y ait pas d’accord. Maintenant il y a un accord et je crois que la réponse formulée est bonne. Ceci dit, si dans certains pays du nord, on continue à vilipender, à injurier, à couvrir d’invectives les pays du Sud, les populistes au Sud sortiront gagnants du débat qui est le nôtre. Il s’agit maintenant d’être solidaires et de la fermer parfois. Il ne faut pas s’intéresser à la seule opinion publique nationale, il faut d’abord penser à l’Europe et aux hommes que le projet européen doit servir.

Vous vous adressez aux Néerlandais, et en particulier à son ministre des finances ?

Entre autres. Je n’ai pas entièrement compris le raisonnement du gouvernement néerlandais lorsqu’il a dit que certains états membres devraient s’interroger sur la conduite budgétaire qui fut la leur. C’est une remarque qui était vraie il y a quelques années, et qui doit être répétée de temps à autre pour faire en sorte que la discipline budgétaire ne soit pas abandonnée, mais en ce moment précis, faire ce genre de discours qui trouve un accueil favorable aux Pays Bas mais suscite un rejet total dans les pays du sud ne fut pas la meilleure des initiatives. Il faut bien expliquer à l’opinion publique néerlandaise que l’idée des corona bonds n’est pas de mutualiser la dette qui fut mais la dette qui sera, limitée dans le temps et dans son objet. Cette idée, qui continue son bout de chemin aux Pays Bas qu’il s‘agirait d’abandonner la discipline budgétaire et de retomber dans les erreurs du passé, ne doit pas être alimentée par des propos irréfléchis.

Avec le temps, l’idée des corona bonds va faire son chemin mais sa mise ne place demande du temps surtout que les chefs d’Etat et de gouvernement sont obligés de s’entretenir via visioconférence. Ce n’est pas la bonne méthode, mais sans alternative malheureusement pour l’instant. Cette façon de travailler ne permet pas de résultats rapides car tout ne peut pas être dit et ceux qui doivent se parler entre eux n’y arrivent pas. J’espère que ce recours à la vidéo conférence ne sera bientôt plus nécessaire.

Y-a-t-il un manque de leader forts dans l’Europe d’aujourd’hui? Mme von der Leyen qui serait sous influence de l’Allemagne et qui met des jours à prononcer le mot « Hongrie », Charles Michel que certains disent inexistant, le président de l’Eurogroupe Centeno dépossédé de la discussion par les Français et les Allemands ?

1. Les Français et les Allemands donnent toujours l’impression qu’ils ont dirigé les débats et imposé leurs solution. Ce n’est plus jamais vrai et certainement pas cette fois-ci, car il y avait d’autres gouvernements qui partageaient les sentiments exprimés par la France et parfois l’Allemagne.

2. Je ne crois pas que nous soyons en manque de leadeership européen. On a beaucoup romantisé les qualités des dirigeants des 80 et 90, c’était moins harmonieux qu’on ne le pense. Mais c’est vrai qu’in fine Kohl et Mitterand faisaient toujours le choix européen. C’est resté un peu mais exprimé avec moins d’enthousiasme.

Et puis la Commission qu’on accuse de tous les maux , à vrai dire, dans cette crise, après un départ long, je fais référence aux fermetures des frontières, a tout de même fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elle. Mettre entre parenthèse le pacte de stabilité, qui eut cru il y a 18 mois que ce serait possible ? Changer les règles de dette d’Etat d’une façon conséquente, qui eut cru que cela eut été possible il y a quelques mois? Elle a fait des propositions de cofinancement du chômage partiel, etc .. Cela prouve tout de même que la Commission a su agir, avec une célérité impressionnante. Je ne fais pas partie du groupe de ceux qui s’amusent à critiquer la Commission pour détourner l’attention de leurs propres méfaits.

La balle est désormais dans le camp de Charles Michel, le président du Conseil pour faire aboutir l’augmentation du bugdet européen et finaliser l’accord de l’Eurogroupe? Evidemment que mon ami Charles Michel doit jouer son rôle et je suis convaincu qu’il le ferra. Je sais qu’il est en train de voir avec les différents gouvernements les voies et chemins pour y arriver. Je trouve injuste la critique qui lui est adressée. Qui d’autre que lui serait mieux placé pour régler cette affaire budgétaire ? Je ne vois pas. Nous avions Tusk en charge : a-t-il été à même de gérer l’affaire budgétaire ? Non. Et moi, ai-je été à même de la régler ? Non ! Nous avons fait des propositions mais on n’a pas pu aboutir. Qu’on laisse en paix Charles Michel et qu’on le laisse travailler. C’est un excellent président.

La première ministre belge a fait marche arrière en retirant sa signature de la lettre des neuf pays favorables aux corona bonds ?

J’ai peu suivi en direct l’actualité belge dans tous ses méandres mais d’après ce que j’ai pu lire, elle n’a pas entièrement retiré son soutien à l’idée des corona bonds mais elle a nuancé son propos en se référant à des décisions qui sont antérieurs. Non, je ne vois pas en quoi on pourrait critiquer la Première ministre belge qui d’ailleurs, me semble-t-il fait un bon travail.

A la vue de la crise du coronavirus, que faut-il changer en Europe en matière de santé publique?

J’ai dit, pas seulement depuis le déclenchement de la crise corona, que la santé publique et notamment l’action politique face à des pandémies ou des épidémies, devraient devenir une compétence communautaire. La Commission d’alors l’avait proposé lors de la Convention sur la Constitution européenne, mais les Etats membres n’ont pas voulu élargir les compétences européennes vers le domaine de la santé publique qui était selon eux par essence du domaine national. il s’avère aujourd’hui qu’il faudrait incessamment faire en sorte que le rôle de la Commission en matière de santé publique ne se limite pas à une simple coordination mais retrouve un droit d’initiative dont elle dispose dans d’autres domaines. Je sais que cela nécessitera une révision des traités mais il est évident, à la lumière de ce qu’on a vécu, que si la Commission avait eu une compétence certaine en matière de santé publique, beaucoup de faux départ auraient pu être évités dans le chef des états membres.

L’Allemagne a finalement accepté des patients français et italiens. Pensez vous qu’il faut réserver un pool de lits en soins intensifs centralisés en Europe pour ceux qui en ont le plus besoin?

C’est une expression de la volonté de certains Etats membres d’être solidaires avec leur voisin proche ou un peu plus éloigné. L’Allemagne, le Luxembourg, les Pays Bas et d’autres ont accepté sur leur territoire des cas graves d’infection par le corona. Pourquoi cette solidarité fonctionne-t-elle plus facilement dans des régions frontalières que dans d’autres ? C’est parce que les gens se connaissent. D’où ma difficulté d’avoir vu l‘Allemagne fermer sa frontière à certains voisins. Pour moi ce fut une surprise énorme !

Craignez vous que la Chine et la Russie profitent de cette crise et de notre affaiblissement européen pour y accroître leur influence ?

Crise du corona ou non, il y a avait déjà la volonté non pas cachée mais ouverte, notamment de la Chine, de prendre une influence sur l’évolution des économies européennes. Ce qui a fait que ma Commission a mis en place système de screening des investissements que beaucoup d’Etats membres n’ont pas voulu, comme toujours, mais qui fut finalement adopté. Nous avons développé un nouveau discours à l’égard de la Chine : nous sommes des amis mais aussi des rivaux et concurrents et donc nous protéger contre toute intrusion malsaine. Dans la crise actuelle, la Chine, avec une visibilité maximale, est venue en appui de l’Italie et d’autres états membres (notamment des Etats non encore membre comme la Serbie où l’Union européenne a failli à ses obligation). La Chine espère tirer avantage de la situation qui est la nôtre. Mais après avoir vu l’Eurogroupe prendre ces décisions, après avoir vu la situation aux frontières s’ameliorer et après avoir vu certains Etats membres prêts à prendre sur leur territoire les cas graves d’infection, je crois que cet enthousiasme pour la Chine et la Russie va retomber. D’autant plus que les Européens ne savent pas que la Commission en janvier a fait en sorte de faire parvenir des équipements médicaux au nom de l’Union européenne pour la Chine et a mis à disposition des autorités chinoises une enveloppe financière conséquente.

Quel est le « next step » et qui doit l’initier? Charles Michel doit réunir le Conseil Européen ?

Je veux partir de l’idée que cet accord entre Ministres des Finances a trouvé l’accord préalable des chefs d’Etat et de gouvernement respectifs et que le Conseil Européen n’aura pas à revenir la-dessus, si ce n’est pour affiner les détails. Je laisse au soin de Charles Michel de trouver le moment opportun pour réunir les chefs d’Etat. Laissons faire Charles, il fera bien les choses !