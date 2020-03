La stratégie de Johnson inquiète les Britanniques

Martin Fermor n’en croit pas ses yeux: son étalage de fruits et légumes au marché de fermiers d’Islington, dans le centre de Londres, a été vidé en deux heures. «Choux-fleurs, pommes de terre, carottes, salades, jus de fruits... Il ne reste plus rien» s’étonne-t-il. Même chose autour de lui: plus un œuf, plus un poulet sur les étals. «Les gens étaient aujourd’hui totalement hystériques, témoigne un autre producteur. Visiblement ils n’ont pas confiance dans la politique du gouvernement», ricane-t-il.

De fait, la stratégie du gouvernement britannique diverge de celle menée par tous ses voisins. Jeudi soir, le premier ministre Boris Johnson a dévoilé l’entrée du Royaume-Uni dans la seconde phase de la lutte contre la pandémie. Elle vise à «retarder le pic de la maladie, même de quelques semaines, car notre système de santé sera plus fort avec l’amélioration des températures: moins de personnes seront atteintes de maladies respiratoires normales, plus de lits seront donc disponibles.» Avant d’indiquer que «la tâche la plus importante sera de protéger nos personnes âgées et nos vulnérables pendant les semaines de pic».

Il a admis que «beaucoup plus de familles perdront des proches avant leur temps», mais n’a pourtant annoncé aucune mesure visible forte. Pas d’interdiction de rassemblements, pas de fermeture d’écoles, de frontières ou de commerces. Il réclame que les gens atteints d’«une légère fièvre ou d’une toux s’auto-isolent pendant une semaine». Il conseille aux personnes âgées de ne pas se rendre en croisière. Et répète la nécessité pour chacun de se laver les mains plusieurs fois par jour.

Les Britanniques inquiets

Cette apparence de laisser-faire inquiète les Britanniques au regard des mesures d’exception prises ailleurs. Flanqué de deux hauts responsables médicaux et scientifiques, le visage grave, Boris Johnson repousse les critiques. Patrick Vallance, sommité scientifique et conseiller du gouvernement, justifie ses choix: «Nous ne devons pas faire des choses qui auront peu d’effets même si elle paraissent sensées: cela pousse les gens à ne pas faire les choses qui importent vraiment.» Il refuse de demander à toute la population de s’isoler. «Le timing est critique. Si nous le faisons au moment du pic de l’épidémie, prévu dans dix à quatorze semaines, les gens auront gardé leur énergie et leur enthousiasme pour une chose qui sera très difficile à effectuer. L’isolement semble trivial, mais ce sera difficile car ces mesures dureront treize à quatorze semaines.» En plus, «si nous le demandons dès maintenant, la plupart des gens n’attraperont pas le coronavirus et ils ne seront donc pas immunisés à l’avenir. Il faudra donc tout recommencer à chaque vague de l’épidémie.»

Son collègue Chris Whitty, conseiller du gouvernement en matière de santé publique, explique que «fermer les écoles a des effets énormes sur toute la société, donc elle doit se justifier par de très bonnes raisons, comme la protection des enfants ou l’impact sur l’épidémie». Il estime que ces effets ne sont pas prouvés, notamment en raison du fait que les enfants ne sont pas gravement atteints par le virus. Idem pour l’interdiction des rassemblements, dont l’effet serait très limité sur l’épidémie. Une vision aux antipodes de celles menées sur le continent européen ou en Asie.