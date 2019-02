«Le Dauphiné libéré» assailli par des Gilets jaunes à Thonon

Une trentaine de personnes arborant des gilets jaunes se sont rassemblées jeudi en milieu de matinée à Thonon-les-Bains devant l'antenne du quotidien régional «Le Dauphiné libéré», selon un communiqué de la préfecture de Haute-Savoie. Arborant une banderole en hommage aux manifestants blessés lors des divers rassemblements en France, ces personnes ont collé des affiches sur les vitrines de l'arcade.

Une partie des sympathisants du mouvement ont pénétré dans les bureaux thononnais du quotidien. «Une journaliste venue à leur rencontre pour leur demander de quitter les lieux a été bousculée par deux hommes, tandis qu’une boule puante était jetée dans l’agence et que la secrétaire était aspergée de colle à tapisserie», rapporte le site ledauphine.com. Selon ce titre régional, les manifestants protestaient contre un article du jour, relatif à la crise des gilets jaunes.

Paru dans les pages nationales de l'édition du jour, le dit article fait notamment état d'un «ras-le-bol» face au mouvement, «à mi-chemin du grand débat» voulu par le président Macron en réponse à cette insurrection et organisé du 15 janvier au 15 mars. «La mobilisation déserte les ronds-points et recule le samedi en nombre de manifestants, poursuit le texte. Ceux qui défilent se radicalisent dans les comportements (...)»

La police est intervenue pour disperser «ce rassemblement non déclaré» et a placé deux personnes en garde à vue, indique le communiqué officiel. Le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, «dénonce ces actes de violence à l'encontre des journalistes et rappelle la nécessité de maintenir un climat de calme et de tolérance pour permettre à tous de s'exprimer dans le cadre du grand débat national».

Les médias n'ont pas été épargnés dans le cadre du mouvement de protestation qui a essaimé en France à partir du 17 novembre dernier, catalysé par l'annonce d'une hausse de la taxation des carburants. Des journalistes ont été pris à partie par des manifestants et ont été également visés par les forces de l'ordre. Le 28 janvier, les studios de France Bleu Isère ont été dévastés par un incendie criminel à Grenoble. (24 heures)