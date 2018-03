Le Portugal s'active urgemment contre les incendies

L’un en treillis militaire, l’autre en veste à carreaux. L’un en chaussures, l’autre en bottes, et tous les deux dans la boue. Le premier est le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et le second le chef du gouvernement, Antonio Costa. Les deux hommes ont arpenté les forêts et les sous-bois du Portugal le week-end dernier. Leur objectif commun était de donner l’exemple dans la vaste opération de débroussaillage élevée au rang de cause nationale. Une vingtaine de ministres, des députés, des maires et des militaires ont accompagné les autorités. Il fallait faire entendre le bruit strident des tronçonneuses. Il faut dire qu’en matière d’entretien des forêts et des bois, qui recouvrent 35% du territoire national, le mois de mars a pris une allure de branle-bas général.

Tout a commencé par l’arrivée, au domicile des Portugais, d’une lettre officielle. Elle contenait une injonction à nettoyer parcelles, jardins, orées des bois, chemins d’accès, jusqu’au 15 mars au plus tard, sous peine de fortes amendes pouvant aller jusqu’à 120'000 euros. La panique a saisi la campagne: des villageois se sont mis à couper frénétiquement arbres fruitiers et feuillus, servant pourtant de barrage naturel aux feux, sous l’influence de bûcherons improvisés. D’autres ont baissé les bras face aux coûts engendrés par les opérations.

La loi du débroussaillage existe depuis 2006, mais elle n’a que rarement été appliquée. Le récent décret-loi menaçant a provoqué un tollé. Et le gouvernement a dû prolonger le délai jusqu’à juin. Il fallait donc embrasser la cause, rassurer, montrer combien ces opérations sont essentielles. Le traumatisme portugais est tel, après les ravages des incendies de 2017 et leurs 115 victimes, qu’aucun politique ne prendrait le risque d’être à nouveau accusé d’immobilisme et d’incompétence.

Faire reculer la peur

Les massifs montagneux de l’intérieur du pays présentent un paysage désolé: quelques arbres calcinés encore debout montent la garde sur des vallons dévastés. Ici et là des fermes brûlées, des scieries abandonnées et des ateliers calcinés. «Dans notre vallée, nous avons vu venir le feu de trois endroits différents. Des branches enflammées voletaient, poussées par un vent violent, et le feu se propageait sur les herbes asséchées. On s’est réfugiés sur la route, rien d’autre à faire», raconte Agostinho Marques, le maire d’Alvoco das Várzeas, dans la Serra do Açor (centre du Portugal).

Dans le village, six mois après «l’enfer» les habitants peinent à l’évoquer. Victor a pris sa retraite après une vie de commerçant en ville. Deux années à nettoyer ses bois et les abords de la ferme familiale, à planter oliviers et citronniers. «Tout a brûlé. Ça ne sert à rien de débroussailler si les voisins ne le font pas. J’ai failli tout abandonner. Mais finalement, je vais recommencer», explique-t-il sobrement. Victor a obtenu l’indemnité de 5000 euros à laquelle il avait droit. Entre-temps, le prix des jeunes pousses arboricoles a doublé, voire triplé, face à la pénurie. Et il en va ainsi de tout le matériel agricole.

Une goutte verte

Sur les monts qui pointillent la Serra do Açor, des volontaires procèdent à la plantation de bébés chênes-lièges, d’une quinzaine de centimètres. «C’est épuisant», lance dans un large sourire Anna, une Lisboète qui a participé à l’opération «Un arbre pour la forêt», organisée par la Poste et une ONG environnementale, Quercus. À Noël, pour 3 euros, chacun pouvait acheter un arbre et, le cas échéant, le planter. Un succès: 65'000 arbres ont été achetés par ce biais.

Ce jour-là, trois hectares ont été plantés par une centaine de volontaires. «C’est peu. Mais des dizaines et des dizaines d’actions de ce genre ont lieu au Portugal. Il y a une vraie prise de conscience. Tout le monde s’y met», reconnaît Paula Silva, de l’ONG Quercus. Doucement, le Portugal prend conscience de sa richesse verte. Doucement (trop?), la stratégie de la lutte contre les incendies se met en place. L’été, c’est dans trois mois. (24 heures)