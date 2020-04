Le Royaume-Uni reste confiné malgré le spectre du chômage

Les autorités britanniques maintiennent le confinement partiel imposé depuis le 23 mars aux habitants du Royaume-Uni «pendant au moins les trois prochaines semaines». Pour le moment, les employés «clés» peuvent travailler et envoyer leurs enfants à l’école, et tout le monde peut sortir de chez soi pour faire des courses et de l’exercice. «Le taux de transmission n’est pas encore descendu aussi bas que nous le voudrions», s’est justifié jeudi en fin de journée Dominic Raab, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, se basant sur les données recueillies par le groupe de conseil scientifique. «Un allégement des mesures endommagerait la santé publique et l’économie.»

Cinq critères

Le gouvernement étudiera cinq critères pour décider du moment de changer de direction: être certain des capacités d’accueil du système de santé, enregistrer une baisse continue du nombre de décès et du taux de propagation de la maladie, disposer d’assez de tests et d’équipements de protection et être confiant qu’un allègement du confinement ne provoquera pas un second pic, «ce qui serait le pire résultat pour notre pays».

Peu à l’aise à un poste visiblement trop grand pour lui, Dominic Raab est devenu la principale voix des autorités sur le coronavirus. Il gère en effet les affaires courantes du gouvernement – et a notamment représenté jeudi le Royaume-Uni à un sommet virtuel du G7 – jusqu’à la fin de la convalescence du premier ministre, Boris Johnson. Celui-ci est reclus depuis lundi à Chequers, la demeure officielle du locataire du 10 Downing Street, après plusieurs jours passés aux soins intensifs dans un hôpital londonien.

Ministres partagés

La décision du gouvernement de maintenir le confinement a été prise jeudi après-midi suite à une réunion du comité de réponse urgente (Cobra). Selon le quotidien «The Times», les ministres sont pourtant partagés. Un large groupe, guidé par le responsable des Finances, Rishi Sunak, et la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, veut y mettre fin dès le début du mois de mai. Ils estiment que le coût du confinement se révélera bien trop douloureux pour l’économie nationale s’il se poursuit longtemps. «Ce sera difficile, notre économie va subir un coup significatif», a prévenu Rishi Sunak mardi. «Les gens le sentiront dans leur emploi et dans les revenus de leur foyer.»

Ils ont sans doute été impressionnés par l’analyse publiée mardi par le Bureau de responsabilité budgétaire (OBR), un organisme indépendant chargé d’étudier les effets de la politique gouvernementale. Si le confinement dure trois mois avant une levée progressive étalée sur trois mois supplémentaires, l’OBR prévoit la mise sur le carreau de 2,1 millions de travailleurs: à la fin juin, le nombre total de chômeurs s’établirait à 3,4 millions et le taux de chômage à 10%. Le déficit public exploserait des 66 milliards de francs estimés dans le budget présenté début mars à 329 milliards, en raison d’une perte de 157 milliards sur les rentrées d’impôts et de taxes et une hausse de 106 milliards des dépenses. Une contraction du PIB de 12,8% est attendue pour 2020, avec un pic à -35% lors du second trimestre de l’année. Le taux de chômage, le déficit et le PIB rebondiront dans la foulée, sans parvenir à retrouver un niveau de précrise sanitaire avant longtemps.

La prolongation du confinement est soutenue entre autres par le ministre de la Santé, Matt Hancock, et le ministre en charge de la Coordination du gouvernement, Michael Gove. Les déclarations jeudi matin de Neil Ferguson, professeur à l’université Imperial College, l’un des principaux conseillers du gouvernement lors de cette crise, vont dans leur sens: «Tout dépendra de la vitesse à laquelle le nombre de nouveaux malades diminuera, […] le taux de transmission dans les hôpitaux et dans les hospices pour personnes âgées», a-t-il indiqué.

Deux semaines de retard

Jeudi, le Ministère de la santé a annoncé que 4618 Britanniques ont été testés positifs au Covid-19 lors de la journée de mercredi, et 861 personnes ont trouvé la mort, portant le nombre total de décès à 13'729. Bonne nouvelle, le nombre de personnes hospitalisées a diminué dans presque toutes les régions du pays. La propagation du virus au Royaume-Uni est semble-t-il en retard de deux semaines sur le continent européen.

Neil Ferguson réclame la mise en place de tests et de moyens destinés à partir à la recherche des patients malades, seule façon selon lui d’assurer une réouverture sereine des écoles. Il prévient néanmoins que «nous devrons maintenir un niveau élevé de distanciation sociale de manière probablement indéfinie jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible». Dans le rapport publié le mois dernier par son équipe, il avait déjà prévenu que les mesures pourraient durer dix-huit mois.