Le Sénat durcit la loi sur l’asile, avec modération

La matinée de mardi a commencé par une brève manifestation devant le Sénat, l’amoncellement de 348 gilets de sauvetage orange vif, autant de gilets qu’il y a de sénateurs. L’Aquarius était dans toutes les têtes et une banderole proclamait: «L’État noie le droit d’asile». Dans le viseur des manifestants, une loi au titre aussi long qu’ambitieux: «Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie».

En réalité, de l’aveu même du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, le but est surtout d’accélérer le traitement des demandes d’asile pour passer d’une moyenne de 11 mois, actuellement, à 6 mois. Et le moyen d’y parvenir, au-delà d’une foule de mesures techniques, ce sont des délais de recours raccourcis, des possibilités d’internement (ici on dit rétention) allongées pour les requérants déboutés, et, toujours pour les déboutés, des mesures sociales plus restrictives, qui excluent par exemple les soins médicaux non urgents.

Vu de Suisse, ces mesures évoquent largement les durcissements de la loi sur l’asile opérés ces dernières années. À Berne, c’était sous la conduite de la socialiste Simonetta Sommaruga, à Paris c’est sous celle du socialiste Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et rallié de la première heure à Emmanuel Macron.

Durcissements…

Voté en première lecture au mois d’avril à l’Assemblée nationale, le texte va être discuté toute la semaine au Sénat, avec un vote solennel prévu mardi prochain. Tous les commentateurs annoncent qu’ils ont durci le texte, et le rapporteur de commission, le Républicain François-Noël Buffet s’en enorgueillit: «Oui nous avons durci le texte, naturellement! C’est un choix.»

Pourtant, le propos semble plus politique qu’effectif. Certes, les sénateurs vont durcir le texte sur certains points. Par exemple, quand un mineur obtient l’asile en France, il peut faire venir ses parents au titre du regroupement familial, mais les sénateurs refusent qu’il puisse aussi faire venir ses frères et sœurs majeurs. De même ils refusent de supprimer le «délit de solidarité», c’est-à-dire les sanctions pénales qui frappent ceux qui assistent des migrants illégaux par idéalisme et sans en tirer profit. Un allongement de la rétention administrative de deux à cinq jours devrait aussi faciliter des renvois aux frontières.

… et adoucissements

Mais d’un autre côté, les sénateurs adoucissent le texte voté à l’Assemblée nationale sur de nombreux points, et non des moindres: ils s’opposent à une réduction des délais de recours de 30 à 15 jours; ils refusent de doubler la durée de rétention possible contre les requérants déboutés en attente de refoulement, qui aurait été portée à 90 jours contre 45 actuellement. Ils excluent toute possibilité de rétention pour des mineurs non accompagnés, et ils limitent à cinq jours leur rétention quand ils sont accompagnés.

Bref, sur des questions importantes et de principe, la majorité de droite des sénateurs, contrôlée par Les Républicains, prend des positions plus nuancées que le gouvernement. Mais elle n’en fait pas un argument politique, préférant afficher sa fermeté. Il est vrai qu’un sondage vient de révéler qu’une majorité des Français (56%) approuvent la décision de ne pas accueillir l’Aquarius. Il est vrai aussi que la France, longtemps épargnée par l’afflux de réfugiés, est maintenant passée au-dessus de la moyenne européenne. Le temps est à la fermeté, ou du moins à sa mise en scène. (24 heures)